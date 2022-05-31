Сім бомб на провулок: історія Людмили з Маріуполя, яка врятувала свою сім'ю, старих і реліквію

Людмила Василівна з Маріуполя 23 дні разом із чоловіком перебувала в окупації. Весь цей час подружжя переховувалося в маленькому підвалі сімейного будинку, поки той не постраждав від бомби.

Будинок, в якому мешкала Людмила, її батько почав будувати, коли вона народилася. Будинок ріс разом із нею, в ньому мешкали чотири покоління сім'ї, і зараз жінці дуже важко бачити його зруйнованим.

Перші дні після початку широкомасштабного вторгнення

У перші дні після початку широкомасштабного вторгнення Росії Людмила ще могла виходити з дому. Тоді вона запаслася дощовою водою та продуктами першої необхідності.

"Ми всі вранці виходили за хвіртку. У нас із сусідами була невелика нарада, на якій ми вирішували, що робити, як підтримати одне одного, дивилися, чи було в кого влучання, яке. Коли в місті зникло світло, газ і вода, сусіди зрозуміли, що настає пекло".

Будинок Людмили розташований у західній частині міста – це об'їзд з боку Бердянська. Звідти йшов наступ російських військ. Сім'я ночувала в маленькому підвалі будинку. Гріли на вогнищі цеглу і у відрах заносили до підвалу, щоб трохи зігріти його. Двадцять днів жінка не знімала чоботи, всі спали в одязі, одягнувши на себе дві-три пари штанів, светри і куртки. Чоботи не знімали не лише через холод – якщо треба було швидко вибігти, їх неможливо було надягти на набряклі ноги.

Найстрашніша ніч

Ніч проти 12-го березня Людмила пам'ятає до найдрібніших деталей. Вони з чоловіком лежали в підвалі обійнявшись, бо було дуже холодно. О третій ранку прокинулися, бо було дуже тихо – "чутно, як павуки повзають". Тиша була моторошною, вона віщувала лихо. О 04:10 пролунав перший вибух. Людмила та її чоловік не чули літака, та вибух був такої сили, що вони підскочили і закричали від жаху. Наступна бомба впала на будинок через один від них. Потім літак відлетів і зробив коло. Так він відлітав і прилітав ще сім разів. На провулок було скинуто сім авіаційних бомб.

Після цього подружжя взяло рюкзак із документами і грошима та зважилося на втечу. Те, що треба виїздити з міста, Людмила розуміла давно. Та допоки відразу за містом проходила лінія фронту, це було неможливо. Коли окупували і їхній район, стало зрозуміло, що треба їхати. Два дні довелося розчищати провулок, щоб виїхати з двору. Сім'я викинула з машини всі речі, щоб забрати з собою двох 80-річних людей похилого віку, про порятунок яких просив їхній син. Виїздити було страшно, та їм вдалося проїхати всі блокпости, на кожному з яких чоловіків роздягали, жінок та старих не чіпали. Тоді ще не було фільтраційних таборів, а в бік Росії проїзду не було, там точилися бої.

Буряк мешкав окремо, досить далеко від Людмили та її чоловіка. До спальні його будинку, збудованого ще до революції, прилетіла міна. Батько був на кухні, і це його врятувало. Він узяв пакет із документами і вискочив. За кілька хвилин ще одна міна прилетіла на кухню, де він був незадовго до того. У свекра було три наскрізні поранення уламками. У пологовому будинку йому зробили перев'язування. Чоловік пішов пішки у бік окупованого Новоазовська, бо іншого виходу не мав. Ночувати довелося у степу в мороз. Іноді вдавалося проїхати маршруткою або попутною машиною. Таким чином йому вдалося дістатися родичів. Місяць ніхто не знав, що з чоловіком, зв'язку не було. Але зараз він порівняно в безпеці, а його рани загоїлися.

Порятунок сімейної реліквії

Бабуся Людмили передала їй свого часу ікону, яка дісталася їй від її бабусі. Цю ікону бабуся ховала у степу від комуністів, які прийшли її розкуркулювати. Їй тоді вдалося врятуватися від заслання до Сибіру. Ікона до 1991 року пролежала на горищі. А вже потім її занесли до будинку. Цю реліквію Людмила змогла вивезти з Маріуполя.

Про мрії

Нині Людмила з чоловіком у доньки в Німеччині, яка виїхала туди із Києва. Почуваються, за власним зізнанням, як усі маріупольці – "імітують життя". Нині родина хоче повернутися до українського Маріуполя разом із вчителями, лікарями та діячами культури. І ще хоче, щоб ті, хто знищує нашу освіту, культуру, людей і наше майбутнє, були покарані.

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