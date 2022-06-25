Сімейна фотосесія: король Віллем-Олександр та королева Максима показали нові знімки дочок-красунь

Нідерландська королівська родина провела у палаці Нордейнді фотосесію з нагоди літніх канікул.

На фотосесії побували король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима, а також три їх дочки — 18-річна принцеса Катаріна-Амалія, 16-річна принцеса Алексія та 15-річна принцеса Аріана. Подібні фотосети є давньою традицією королівської родини, коли вони позують для фотографій один раз влітку та ще раз на початку своєї лижної відпустки.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та їх дочки / Фото: Getty Images

На знімках сім'я позувала у яскравих літніх образах. Королева Максима вибрала сукню з принтом тай-дай від бренду Altuzarra Adikia, Катаріна-Амалія одягла довгу квіткову сукню від Diane Von Furstenberg, Алексія віддала перевагу штанному костюму піжамного стилю від Sandro, червоним босоніжкам і клатчю, а ось наймолодша Аріана обрала лаконічну білу сукню, теж від бренду Sandro. Король Віллем-Олександр вирішив не виділяти і одягнув світло-бежевий костюм та блакитну сорочку.

Королева Максима з дочками / Фото: Getty Images

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