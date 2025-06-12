Сімейна поїздка: королева Мері і король Фредерік X з молодшою дочкою відвідали Фарерські острови

Король Фредерік X, королева Мері та принцеса Жозефіна / © Getty Images

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Королівське подружжя перебуває з першим офіційним візитом на Фарерських островах від 11 до 13 червня. Під час візиту вони відвідають кілька міст та районів на островах Північної Атлантики.

«Сьогодні Торсхавн надав Їх Величності Королю та Королеві та Її Королівській Високості Принцесі Жозефіні святковий прийом після прибуття на Королівському кораблі Dannebrog», — йдеться у повідомленні королівської родини в Instagram.

Король Фредерік X, королева Мері та принцеса Жозефіна / © Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері відвідали урядові будівлі в Тінганесі, де було представлено уряд, після чого відбувся прийом. Сім’я також прогулялася старим містом Рейн. А завершився візит урочистою вечерею у готелі Færoyar, де Його Величність виступив із промовою.

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«Мені було 10 років, коли я вперше відвідав Фарерські острови з моїми батьками та братом. У національному костюмі та з гарною дозою сором’язливості. Я був вражений з першого моменту. Тому що Фарерські острови залишають на вас слід. Так само, як і Фарерці. Це було 1978 року. Від того часу з’явилося багато вражень та відбитків», — сказав монарх.

У Instagram королівське подружжя поділилося численними фото.