Сімейна реліквія: королівські шанувальники розгадали, чию брошку одягла принцеса Шарлотта на прощання з Єлизаветою II

Принцеса Шарлотта, як ви вже знаєте, з'явилася на прощанні зі своєю прабабусею Єлизаветою II з особливою брошкою у вигляді підкови.

Докладніше про брошку принцеси Шарлотти ми вже розповідали. На похорон королеви багато членів її сім'ї одягли особливі прикраси, але найбільше увагу звернули на 7-річну Шарлотту, дочку Вільяма та Кейт Уельських.

Принцеса Шарлотта із сім'єю / Фото: Getty Images

На ній була брошка у вигляді підкови і багато хто подумав, що одягла її Шарлотта на честь того, що її прабабуся дуже любила коней. Однак видання Daily Mail, посилаючись на королівських шанувальників, стверджує, що ця брошка у 1920 роках належала матері Єлизавети II — Єлизаветі Боуз-Лайон, прапрабабусі принцеси Шарлотти.

Юній Шарлотті цю прикрасу подарувала королева Єлизавета II. А ось матері королеви – Єлизаветі Боуз-Лайон – брошку подарувала її свекруха королева Марія Текська.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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Королева-мати, що вийшла заміж за короля Георга VI, тодішнього герцога Йоркського Альберта,1923 року, носила брошку на портреті, зробленому 1929 року. Витончений виріб має форму підкови і покритий блискучим коштовним камінням.

Мама Шарлотти — Кетрін раніше розповідала, що її єдина дочка успадкувала любов королеви Єлизавети II до коней і вже теж їздить верхи.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що королеву Єлизавету II в останню путь проводжав її улюблений поні, а на сідлі у поні лежала одна з квіткових хусток королеви, яку вона часто одягала, коли їздила верхи.