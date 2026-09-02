Сімейна традиція: донька Бріжит Макрон показала свого коханого, який молодший за неї на 20 років

Тіфен Озьєр, фото: instagram.com/tiphaineauziere

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42-річна Тіфен Озьєр, донька першої леді Франції Бріжит Макрон, вперше публічно підтвердила свої нові стосунки. Її обранцем став 22-річний Антуан Лекомт — студент бізнес-школи та інструктор з кайтсерфінгу.

Тіфен опублікувала в Instagram відео з їхньої романтичної поїздки до Амстердама. Вона позує разом із коханим, тим самим підтверджуючи їхні стосунки.

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За даними ЗМІ, пара познайомилася цього літа в курортному місті Ле-Туке на півночі Франції. Лекомт працював там інструктором з водних видів спорту і навчав Тіфен кататися на дошці. За словами знайомої жінки, між ними практично відразу виникла симпатія: їх об’єднує любов до подорожей, активного відпочинку та підприємництва.

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Бойфренд Тіфен Озьєр, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Тіфен Озьєр із бойфрендом, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Бойфренд Тіфен Озьєр, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Бойфренд Тіфен Озьєр, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Різниця у віці між закоханими становить 20 років. Саме тому роман Тіфен вже порівнюють із стосунками її матері Бріжит Макрон та президента Франції Еммануеля Макрона, який молодший за свою дружину на 25 років.

Зазначимо, Тіфен — адвокатка та мама двох дітей. За повідомленнями французьких ЗМІ, Лекомт уже познайомився з її дітьми. Новий роман доньки Бріжит розпочався після її розставання з телеведучим Сірілем Хануною, з яким вона зустрічалася раніше.

Тіфен Озьєр, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Сама Бріжит підтримує доньку і радіє, що та знову щаслива. Джерело, наближене до родини, зазначило, що для першої леді головне — щастя Тіфен.

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон у білому жакеті та із золотим ланцюжком на шиї відвідала церемонію в Провансі.

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