Сімейні негаразди та багато турбот: астрологиня розповіла, яким буде 2023 рік для короля Чарльза III

Деббі Франк була астрологинею принцеси Діани до її смерті 1997 року. Напередодні нового 2023 року вона розповіла, що на короля Чарльза чекає складний 2023 рік з безліччю різних змін.

Як пише видання Hello! не може бути жодних сумнівів у тому, що 2022 рік уже став роком доленосних моментів та труднощів для королівської родини. Після приголомшливого святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II влітку, осінь принесла смуток, коли Її Величність померла у віці 96 років.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Чарльз не тільки втратив дорогу матір, а й зійшов на престол, а його дружина Камілла стала королевою-консортом. Астрологиня каже, що зірки складаються так, що 2023 буде не менш складним для нового монарха. Особливо це пов'язують із майбутнім випуском відвертих мемуарів принца Гаррі "Запасний" та коронацією короля, яка має відбутися 6 травня 2023 року.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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Деббі Франк передбачає що рік буде далекий від "спокійного і мирного". "Король Чарльз Скорпіон за гороскопом, він перебуває під владою жорсткого Сатурна, коли починається 2023 рік і якраз будуть опубліковані мемуари Гаррі", - зауважує вона. "Це задає тон майбутньому складному року, оскільки напружена планета Плутон вказує на особисті потрясіння і вихід на поверхню почуттів, що глибоко вкорінилися. Хвиля впевненості Юпітера підніме йому настрій від березня по травень, давши йому такий необхідний імпульс. Цікаво, що Скорпіон затьмарить Повний місяць за день до його коронації і це говорить про глобальні події для короля. Чарльз планує "зруйнувати" старі традиції, коли йтиметься про фінанси, вони будуть перерозподілені, король скоротить фінансування та витрати. Від липня ми можемо очікувати багато змін у королівському домі і палацах, і сам Чарльз, швидше за все, перебуває в сварці з деякими членами його родини. Це не віщує спокійного та мирного року", - каже астрологиня.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Деббі Франк додає, що колишній ритм Чарльза порушений, йому доводиться прийняти зовсім інший образ дій, який не буде легко даватися тому, хто досить впертий і живе згідно звичкам, що вкорінилися. На додаток до цього сімейні стосунки зруйновані, і, як дуже емоційний Скорпіон, Чарльз відчуватиме біль від цього. Однак він знайде нові способи спілкування та роботи, які можуть бути подарунком, оскільки вони приносять нове життя.

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