Сімейний день: Іванка Трамп показала, як із дітьми збирала урожай на фермі

Після того, як Іванка пішла з політики, вона багато часу проводить із родиною.
Іванка Трамп продуктивно і весело провела день разом зі своєю сім'єю на фермі. Із чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми дітьми – Арабеллою, Теодором і Джозефом - вони збирали урожай. В Instagram Іванка показала цікаві знімки, як все відбувалося.
Вони нарвали не один ящик яблук, назбирали огірків і болгарського перцю. Діти з радістю допомагали батькам і навіть самі носили ящики з овочами та фруктами.
А Джозеф встиг і поласувати смачними яблуками.
Нагадаємо, нещодавно папараці заскочили Іванку разом із чоловіком під час прогулянки в передмісті Маямі.
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