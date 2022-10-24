Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сімейний день: Іванка Трамп показала, як із дітьми збирала урожай на фермі

Дата публікації
Перегляди
1570
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сімейний день: Іванка Трамп показала, як із дітьми збирала урожай на фермі

Фото: Instagram Іванки Трамп

Після того, як Іванка пішла з політики, вона багато часу проводить із родиною.

Іванка Трамп продуктивно і весело провела день разом зі своєю сім'єю на фермі. Із чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми дітьми – Арабеллою, Теодором і Джозефом - вони збирали урожай.  В Instagram Іванка показала цікаві знімки, як все відбувалося.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

Вони нарвали не один ящик яблук, назбирали огірків і болгарського перцю. Діти з радістю допомагали батькам і навіть самі носили ящики з овочами та фруктами.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

А Джозеф встиг і поласувати смачними яблуками.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, нещодавно папараці заскочили Іванку разом із чоловіком під час прогулянки в передмісті Маямі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1570
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація