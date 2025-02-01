Сімейний кадр: брат принцеси Кейт зворушив дитячим фото з їхньою мамою Керол

31 січня свій 70-річний ювілей відсвяткувала мати принцеси Уельської – Керол Міддлтон.
У Керол троє дітей – Кейт, принцеса Уельська, Філіпа (Піппа) Міддлтон і Джеймс Міддлтон – наймолодша дитина. Саме син публічно і привітав матір із днем народження, опублікувавши дуже миле їхнє спільне фото.
На фото молода Керол тримає маленького сина на руках. Вона усміхається, а Джеймс, навпаки, має серйозний вигляд. Шанувальники зазначили, що на маленького Джеймса дуже схожий його племінник – принц Луї, молодший син Кейт і Вільяма Уельських.
"З 70-річчям мою дорогу Маму. Мій герой ❤️", – написав чоловік під фотографією.
Ми також зібрали для вас 15 цікавих фактів про маму Уельської принцеси на честь її дня народження.
А ще раніше показували вам дитячі фото Кейт Міддлтон та її сина Луї, на яких вони просто копія одне одного.
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