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Сімейний кадр: брат принцеси Кейт зворушив дитячим фото з їхньою мамою Керол

Сімейний кадр: брат принцеси Кейт зворушив дитячим фото з їхньою мамою Керол

Керол Міддлтон із сином Джеймсом / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

31 січня свій 70-річний ювілей відсвяткувала мати принцеси Уельської – Керол Міддлтон.

У Керол троє дітей – Кейт, принцеса Уельська, Філіпа (Піппа) Міддлтон і Джеймс Міддлтон – наймолодша дитина. Саме син публічно і привітав матір із днем народження, опублікувавши дуже миле їхнє спільне фото.

На фото молода Керол тримає маленького сина на руках. Вона усміхається, а Джеймс, навпаки, має серйозний вигляд. Шанувальники зазначили, що на маленького Джеймса дуже схожий його племінник – принц Луї, молодший син Кейт і Вільяма Уельських.

"З 70-річчям мою дорогу Маму. Мій герой ❤️", – написав чоловік під фотографією.

Керол Міддлтон із сином Джеймсом / © Instagram Джеймса Міддлтона
Керол Міддлтон із сином Джеймсом / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Ми також зібрали для вас 15 цікавих фактів про маму Уельської принцеси на честь її дня народження.

Керол Міддлтон / © Associated Press
Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

А ще раніше показували вам дитячі фото Кейт Міддлтон та її сина Луї, на яких вони просто копія одне одного.

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