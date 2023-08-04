Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Сімейний відпочинок: папараці заскочили прем’єр-міністра Великою Британії з дружиною і дітьми на пірсі у Санта-Моніці

Сімейний відпочинок: папараці заскочили прем’єр-міністра Великою Британії з дружиною і дітьми на пірсі у Санта-Моніці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
864
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сімейний відпочинок: папараці заскочили прем’єр-міністра Великою Британії з дружиною і дітьми на пірсі у Санта-Моніці

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Політик із родиною проводять відпустку у Каліфорнії.

Прем’єр-міністр Великою Британії Ріші Сунак разом зі своєю родиною відпочиває у Каліфорнії. Він потрапив в об'єктиви папараці у Санта-Моніці.

Сунак гуляв пірсом у компанії дружини Акшати Мурті та їхніх доньок – 12-річної Крішни і 10-річної Анушки.  

Ріші Сунак і Акшата Мурті / © Getty Images
Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Ріші був одягнений у сірий лонгслів і чорні шорти, а Акшата – у рожевій футболку і різнокольорову спідницю з принтом. На одній доньці була сукня коралового відтінку, а на іншій – смугаста футболка і джинсова спідниця.

Нагадаємо, Акшта Муррті сходила на вечірку у Лондоні у сукні кольору фуксії з квітковим принтом, декольте, рукавами-ліхтариками і драпуванням. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
864
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація