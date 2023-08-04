Сімейний відпочинок: папараці заскочили прем’єр-міністра Великою Британії з дружиною і дітьми на пірсі у Санта-Моніці

Політик із родиною проводять відпустку у Каліфорнії.
Прем’єр-міністр Великою Британії Ріші Сунак разом зі своєю родиною відпочиває у Каліфорнії. Він потрапив в об'єктиви папараці у Санта-Моніці.
Сунак гуляв пірсом у компанії дружини Акшати Мурті та їхніх доньок – 12-річної Крішни і 10-річної Анушки.
Ріші був одягнений у сірий лонгслів і чорні шорти, а Акшата – у рожевій футболку і різнокольорову спідницю з принтом. На одній доньці була сукня коралового відтінку, а на іншій – смугаста футболка і джинсова спідниця.
Нагадаємо, Акшта Муррті сходила на вечірку у Лондоні у сукні кольору фуксії з квітковим принтом, декольте, рукавами-ліхтариками і драпуванням.
Читайте також:
- У блузці з вишнями і червоних штанях: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у яскравому образі прогулялася садом
- У чорному костюмі з білим коміром: Олена Зеленська зустрілася із дружиною Ріші Сунака
- У рожевому светрі і зелених штанях: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у яскравому образі приїхала до Японії