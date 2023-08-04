Сімейний відпочинок: папараці заскочили прем’єр-міністра Великою Британії з дружиною і дітьми на пірсі у Санта-Моніці

Прем’єр-міністр Великою Британії Ріші Сунак разом зі своєю родиною відпочиває у Каліфорнії. Він потрапив в об'єктиви папараці у Санта-Моніці.

Сунак гуляв пірсом у компанії дружини Акшати Мурті та їхніх доньок – 12-річної Крішни і 10-річної Анушки.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Ріші був одягнений у сірий лонгслів і чорні шорти, а Акшата – у рожевій футболку і різнокольорову спідницю з принтом. На одній доньці була сукня коралового відтінку, а на іншій – смугаста футболка і джинсова спідниця.

Нагадаємо, Акшта Муррті сходила на вечірку у Лондоні у сукні кольору фуксії з квітковим принтом, декольте, рукавами-ліхтариками і драпуванням.

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