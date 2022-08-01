Сімейний вихід: дочка графині Софі вийшла у світ у сукні своєї мами

Графиня Весекська Софі з чоловіком принцом Едвардом та двома дорослими дітьми відвідали сьогодні Ігри Співдружності 2022 у Бірмінгемі.

На трибунах стадіону Ковентрі кілька днів тому також була помічена дочка королеви Єлизавети II – принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс.

Принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом та графиня Вессекська з чоловіком Едвардом / Фото: Getty Images

57-річна Софі приїхала цього разу у максіспідниці від свого улюбленого бренду ME+EM з візерунком пейслі, поєднуючи її із синьою блузкою від ARossGirl та босоніжками Penelope Chilvers "Agatha" чорного кольору на невисокій платформі. Скромний аутфіт графиня доповнила коричневим клатчем, тонким браслетом, підвіскою на шиї та сонцезахисними окулярами.

Разом із Софі та Едвардом були їхні діти – Джеймс, віконт Северн та леді Луїза Віндзор. Джеймс був у білій футболці-поло та чорних штанях у поєднанні з чорними кросівками. А його сестра одягла мамину сукню від Peter Pilotto без рукавів і з принтом та рожевим поясом на талії. Дівчина доповнила образ білими кросівками та рудою сумкою з торочками.

Графиня Весекська з дітьми / Фото: Getty Images

Графиня Софі носила цю сукню 2015 року, коли брала участь у Єврохокейному чемпіонаті Unibet у Хокейному та тенісному центрі Lee Valley в Лондоні. Тепер вона перекочувала з гардеробу Софі до гардеробу її дочки Луїзи.

Графиня Вессекська / Фото: Getty Images

Нещодавно ми розповідали, як королева Летиція запозичила вбрання із гардеробу своєї доньки Леонор. Хоча достеменно невідомо, чия ж це все ж таки сукня королеви чи принцеси.

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