Сімейний вихід: король Чарльз та королева Камілла сходили на театральну виставу

Свого часу академію закінчували визначні зірки кіно від сера Ентоні Гопкінса до Імельди Стонтон і Тома Гіддлстона.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Їхні королівські Величності насолоджувалися постановкою п'єси "Дім Іфе" у виконанні студентів третього курсу театру Гілгуд. У виставі розповідається історія однієї сім'ї, яка змушена протистояти травмам, які вони довго намагалися приховувати, після раптової смерті їхнього старшого сина та брата Іфе. Дуже символічна п'єса для короля в той час, як у його власній сім'ї все ще існує драма між ним та його молодшим сином Гаррі та невісткою Меган Маркл.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Кажуть, Чарльзу та Каміллі сподобалася постановка. Після неї вони оглянули Студію сценічного мистецтва, де зустрілися зі студентами технічних театральних мистецтв та почули про процес проєктування та будівництва декорацій.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла з'явилася на публіці цього дня в блакитній сукні-сорочці з принтом, поєднуючи її із золотими сережками-пелюстками, улюбленими підвісками від Kiki McDonough з жовтого золота з блакитним топазом і діамантами і другою підвіскою з ініціалами її правнуків, а також AVan Cleef & Arpels на зап'ясті. Лаконічне укладання та макіяж завершували образ королеви.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув темно-синій костюм, білу сорочку в тонку смужку та блакитну краватку в принт.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що принцеса Діана передбачила майбутнє королеви Камілли і воно дивним чином здійснилося.

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