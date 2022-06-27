Сімейний вихід: королева Летиція з чоловіком Філіпом та дорослими доньками сходили до театру

Члени іспанської королівської родини у вихідні всі вчотирьох сходили до театру.

Королева Летиція, король Філіп VI та двоє їхніх дочок – спадкоємиця трону принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія відвідали виставу Марії Пажес у Театрі Ель-Канал у Мадриді.

49-річна Летиція була одягнена у чорний літній топ, який поєднала з білими штанами та чорно-білими балетками з гострими носами. В руках Її Величність несла білий жакет. У Летиції було розпущене волосся, у вухах були золоті сережки-кільця, а на обличчі макіяж з акцентом на очі.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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Король Філіпп VI одягнув світлі джинси, блакитний піджак і сорочку в клітинку. Старша дочка королівської пари – принцеса Леонор – була у яскравій сукні-сорочці і з бежевою сумкою через плече і взула бежеві еспадрильї на платформі. Її сестра інфанта Софія одягла коротку квіткову сукню та об'ємну джинсову куртку. Вона також була в еспадрильях на платформі та із зав'язками-стрічками. У Софії було розпущене довге волосся.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Незабаром королівська сім'я матиме відпустку. Щороку в серпні король та королева з дітьми їздять на канікули до Пальми-де-Майорки.

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