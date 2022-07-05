Сімейний вихід: королева Летиція з чоловіком та доньками-красунями відвідали світську церемонію

Члени іспанської королівської родини відвідали церемонію нагородження Фонду "Принцеса Жирони" 2022 року у Фонді Агбар, у Барселоні.

Спадкова принцеса Леонор одягла блідо-блакитну сукню з вирізом "човник" і доповнила її нюдовими слінгбеками на невисоких підборах. Волосся принцеси було зібрано в гарний пучок, а у вухах виблискували дорогоцінні сережки-краплі з камінням. Її сестра Софія була в бежевих штанях-кльошах і довгій накидці, а взута в балетки також нюдового кольору. Дівчина розпустила довге волосся і зробила легке укладання локонами.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

49-річна королева Летиція мала розкішний вигляд у темно-синій сукні з одним відкритим плечем та синіх туфлях-слінгбеках на підборах. Королева також зібрала волосся в пучок і одягла сережки у вигляді зірок. Макіяж на її обличчі був досить насиченим.

Король Філіп VI також був у темно-синьому костюмі, до якого підібрав білу сорочку та блакитну краватку.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Вдень королівська родина зустрілася з переможцями та членами правління Фонду "Принцеса Жирони" у палаці Альбеніс у Барселоні. Майбутня королева Іспанії Леонор є почесним президентом Фонду та раніше вручала призи переможцям під час церемонії нагородження.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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