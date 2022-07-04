Сімейний вихід: королева Летиція з доньками та чоловіком відвідала Барселону

Королівське подружжя Іспанії возз'єдналося на урочистому заході.

Король Філіп VI, його дружина королева Летиція та двоє дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія зустрілися з переможцями та членами правління Фонду "Принцеса Жирони" у палаці Альбеніс у Барселоні.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

49-річна королева була в кремовій сукні довжини міді та еспадрильях на шнурівці та платформі. Її старша дочка Леонор одягла сукню-сорочку у поєднанні з чорними еспадрильями теж на платформі. А її сестра Софія, як завжди, віддала перевагу мінісукні, цього разу це була біла в маленьку чорну цятку з поясом на талії і теж взула чорні еспадрильї на зав'язках-стрічках.

Глава сім'ї король Філіп VI був у зеленому піджаку під який одягнув сорочку у синю смужку, сірі штани та взув коричневі шкіряні туфлі.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Майбутня королева Іспанії Леонор є почесним президентом Фонду та раніше вручала призи переможцям під час церемонії нагородження.

Основна мета Фонду – працювати для молодих людей у всіх галузях, які мають вирішальне значення для їхнього майбутнього. Як пише Daily Mail, це приватний фонд, створений 2009 року і підтримуваний 88 піклувальниками, почесним головою якого є король та його старша дочка. Фонд прагне стати еталоном на національному рівні у підтримці молодих людей у їхньому професійному та особистому розвитку.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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Вчора, нагадаємо сестри Леонор та Софія відвідали вдвох музей іспанського художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Вони здійснили екскурсію залами Театру-музею Далі у Фігерасі, провінція Жирона, Каталонія, перед сьогоднішньою церемонією вручення премії принцеси Жирони.

Спадкоємиця престолу Леонор була у червоно-білій сукні від Mango за 69,99 фунтів стерлінгів, а її молодша сестра була одягнена у кремову сукню від Claudie Pierlot за 299 фунтів стерлінгів.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

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