Сімейний вихід: кронпринцеса Вікторія з чоловіком та дітьми сходила на баскетбол

Сім'я кронпринцеси Вікторії була присутня на грі чоловічої баскетбольної збірної Швеції, яка зустрічалася з Німеччиною у відбірному матчі чемпіонату Європи у Ховеті.

"Вітаємо з перемогою, @swe.basketball", — написано під фото кронпринцеси, її чоловіка та дітей – принцеси Естель та принца Оскара.

Вікторія приїхала на спортивне змагання у жовтій футболці, із золотим ланцюгом на шиї та у сережках. Волосся вона зібрала у традиційний пучок і зробила легкий денний макіяж. Її чоловік кронпринц Даніель одягнув темно-синій класичний костюм, сорочку та краватку. А діти були у простих повсякденних луках.

Нагадаємо, раніше ми показували, як колишній чоловік Олівії Вайлд зводив їхнього 10-річного сина на баскетбольний матч.

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