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Сімейний вихід: принцеса Раджва та принц Хусейн з маленькою донькою приїхали до Бахрейну
Офіційний фотограф Його Королівської Високості принца Аль-Хусейна бін Абдалли, спадкового принца Йорданії, опублікував у Instagram нове сімейне фото кронпринца.
Кронпринц Хусейн, його дружина принцеса Раджва та маленька дочка пари — принцеса Іман, якій лише вісім місяців прибули з візитом до Бахрейну.
Принцеса Раджва була одягнена в білу блузку з короткими рукавами і спідницю довжини міді з великим квітковим принтом, її волосся було укладене легкими хвилями, а на руках вона тримала дочку Іман. Маленька принцеса була в сукні з пишною спідницею і взута в балетки, а її батько одягнув строгий класичний костюм та білу сорочку.
Нагадаємо, в Бахрейні зараз перебуває і Зара Тіндалл із чоловіком Майком. Вони приїхали відвідати фінальне тренування перед Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit.