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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Сімейний вихід: принцеса Раджва та принц Хусейн з маленькою донькою приїхали до Бахрейну

Офіційний фотограф Його Королівської Високості принца Аль-Хусейна бін Абдалли, спадкового принца Йорданії, опублікував у Instagram нове сімейне фото кронпринца.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн, його дружина принцеса Раджва та маленька дочка пари — принцеса Іман, якій лише вісім місяців прибули з візитом до Бахрейну.

Принцеса Раджва була одягнена в білу блузку з короткими рукавами і спідницю довжини міді з великим квітковим принтом, її волосся було укладене легкими хвилями, а на руках вона тримала дочку Іман. Маленька принцеса була в сукні з пишною спідницею і взута в балетки, а її батько одягнув строгий класичний костюм та білу сорочку.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Нагадаємо, в Бахрейні зараз перебуває і Зара Тіндалл із чоловіком Майком. Вони приїхали відвідати фінальне тренування перед Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit.

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