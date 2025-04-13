Сімейний вихід: принцеса Раджва та принц Хусейн з маленькою донькою приїхали до Бахрейну

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

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Кронпринц Хусейн, його дружина принцеса Раджва та маленька дочка пари — принцеса Іман, якій лише вісім місяців прибули з візитом до Бахрейну.

Принцеса Раджва була одягнена в білу блузку з короткими рукавами і спідницю довжини міді з великим квітковим принтом, її волосся було укладене легкими хвилями, а на руках вона тримала дочку Іман. Маленька принцеса була в сукні з пишною спідницею і взута в балетки, а її батько одягнув строгий класичний костюм та білу сорочку.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Нагадаємо, в Бахрейні зараз перебуває і Зара Тіндалл із чоловіком Майком. Вони приїхали відвідати фінальне тренування перед Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit.

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