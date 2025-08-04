Сім’я готується до святкування: яка роль чекає на дочок Пітера Філіпса на його весіллі з Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс із дочками Айлою та Саваною / © Getty Images

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Минулого тижня стало відомо про заручини Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг. Дата та подробиці весілля поки не оголошені, але Пітер та Гаррієт точно запросять своїх дорослих дочок на урочистість.

Пітер має дві дочки від першого шлюбу — 14-річну Саванну і 13-річну Айлу. А його кохана Гаррієт виховує самостійно свою дочку Джорджію, яка народилася 2012 року. Так що цілком ймовірно, що Саванна і Айла виступлять як подружки нареченої в день весілля своєї майбутньої мачухи, враховуючи, наскільки близькі члени цієї змішаної сім’ї, не кажучи вже про те, що Джорджія також відіграє особливу роль.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Нагадаємо, Саванна та Айла раніше були подружками нареченої на весіллі принцеси Євгенії Йоркської у Віндзорі у жовтні 2018 року. Дівчата мали чарівний вигляд у білих сукнях, гармоніюючи з іншими подружками нареченої з королівської родини — принцесою Шарлоттою та Мією Тіндалл.

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Пітер Філліпс із дочками Айлою та Саваною / © Getty Images

Раніше ми докладніше розповідали, хто така Гаррієт Сперлінг — майбутня невістка королівської принцеси Анни.