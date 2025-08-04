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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Сім’я готується до святкування: яка роль чекає на дочок Пітера Філіпса на його весіллі з Гаррієт Сперлінг

У Пітера Філліпса та його колишньої дружини Отем Келлі двоє дітей. І вони матимуть важливу роль на другому весіллі свого батька.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Пітер Філліпс з дочками Айлою та Саванною

Пітер Філліпс із дочками Айлою та Саваною / © Getty Images

Минулого тижня стало відомо про заручини Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг. Дата та подробиці весілля поки не оголошені, але Пітер та Гаррієт точно запросять своїх дорослих дочок на урочистість.

Пітер має дві дочки від першого шлюбу — 14-річну Саванну і 13-річну Айлу. А його кохана Гаррієт виховує самостійно свою дочку Джорджію, яка народилася 2012 року. Так що цілком ймовірно, що Саванна і Айла виступлять як подружки нареченої в день весілля своєї майбутньої мачухи, враховуючи, наскільки близькі члени цієї змішаної сім’ї, не кажучи вже про те, що Джорджія також відіграє особливу роль.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Нагадаємо, Саванна та Айла раніше були подружками нареченої на весіллі принцеси Євгенії Йоркської у Віндзорі у жовтні 2018 року. Дівчата мали чарівний вигляд у білих сукнях, гармоніюючи з іншими подружками нареченої з королівської родини — принцесою Шарлоттою та Мією Тіндалл.

Пітер Філліпс із дочками Айлою та Саваною / © Getty Images

Пітер Філліпс із дочками Айлою та Саваною / © Getty Images

Раніше ми докладніше розповідали, хто така Гаррієт Сперлінг — майбутня невістка королівської принцеси Анни.

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