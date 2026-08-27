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Категорія
Суспільство
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Сім'я норвезького короля зібралася в лікарні: монарху стало гірше

У Норвегії знову зростає стурбованість станом здоров'я короля Гаральда V.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

Королівський будинок оголосив про погіршення його стану, який тепер описується як «дуже серйозний».

Офіційна заява підтверджує погіршення стану монарха, який, як і раніше, перебуває у лікарні Національного госпіталю Осло.

Король Гаральд V / © Getty Images

Король Гаральд V / © Getty Images

Враховуючи серйозність ситуації, спадковий принц Гокон та принцеса Метте-Маріт скасували свої офіційні заходи. Гокон, який учора відновив свою роботу, взявши участь у показових військових навчаннях у садах Королівського палацу, тепер припинив заплановані заходи.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Королева Соня також скасувала свої заходи вчора, хоча сьогодні планувала відновити їх, взявши участь у засіданні ради директорів премії Queen's Print Award.

Крім того, кілька автомобілів королівської родини повернулися до лікарні, де перебуває король, що є ще одним свідченням занепокоєння у королівському оточенні.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Мете-Маріт / © Getty Images

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Мете-Маріт / © Getty Images

Вчора Гокон відвідав лікарню, і незабаром після цього туди прибули Метте-Маріт та принц Сверре Магнус, причому принц був за кермом автомобіля. Постійна присутність різних членів королівської сім'ї у медичному центрі ще раз демонструє, що лікарня стала місцем зустрічей з моменту госпіталізації монарха. І це також викликає занепокоєння.

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