ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Сім’я Уельських переїхала до нового будинку: стали відомі подробиці

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже переїхали до нового будинку, Форест-Лодж, разом із трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Цей крок знаменує собою новий старт для королівського подружжя та їхніх трьох дітей після кількох важких років.

Повідомляється, що родина переїхала до Форест-Лодж у Віндзор разом зі своїми трьома дітьми, пише The Telegraph. Відомо, що переїзд відбувся під час шкільних канікул дітей Уельських, і зараз вони облаштовуються у своєму новому 8-кімнатному маєтку.

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, три роки тому принц Вільям та принцеса Кейт переїхали з Кенсінгтонського палацу в Лондоні до котеджу Аделаїда у Віндзорі, вони вирішили протестувати нове місце та перевірити, чи підходить воно їхній родині. Троє дітей почали відвідувати розташовану неподалік школу Lambrook, і розташування дозволяє принцу і принцесі Уельським поєднувати виховання дітей з виконанням королівських обов’язків. Переїзд до Віндзора зблизив сім’ю з батьками принцеси Кейт, Керол і Майклом Міддлтонами, які є дідусем та бабусею Джорджа, Шарлотти та Луї.

Форест-Лодж у Віндзоре — новий будинок сім’ї Уельських / © Getty Images

Форест-Лодж у Віндзоре — новий будинок сім’ї Уельських / © Getty Images

А тепер їхній новий будинок у Форест-Лодж дає їм можливість почати все спочатку після кількох важких років. Незабаром після переїзду до Аделаїдського котеджу (його зараз хоче зайняти Сара Фергюсон), вони оплакували смерть королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. А 2024 року їм довелося зіткнутися з ще більшими труднощами, коли у принцеси Кейт та короля діагностували рак. Коли король Чарльз продовжує лікування, принцеса Уельська в січні оголосила, що в неї настала ремісія.

Король Чарльз, Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Король Чарльз, Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

У новому будинку в сім’ї починається нове життя, але їхні сусіди не всі захопилися тим, що Уельські переїхали.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie