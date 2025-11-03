Сім’я Уельських переїхала до нового будинку: стали відомі подробиці

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Цей крок знаменує собою новий старт для королівського подружжя та їхніх трьох дітей після кількох важких років.

Повідомляється, що родина переїхала до Форест-Лодж у Віндзор разом зі своїми трьома дітьми, пише The Telegraph. Відомо, що переїзд відбувся під час шкільних канікул дітей Уельських, і зараз вони облаштовуються у своєму новому 8-кімнатному маєтку.

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, три роки тому принц Вільям та принцеса Кейт переїхали з Кенсінгтонського палацу в Лондоні до котеджу Аделаїда у Віндзорі, вони вирішили протестувати нове місце та перевірити, чи підходить воно їхній родині. Троє дітей почали відвідувати розташовану неподалік школу Lambrook, і розташування дозволяє принцу і принцесі Уельським поєднувати виховання дітей з виконанням королівських обов’язків. Переїзд до Віндзора зблизив сім’ю з батьками принцеси Кейт, Керол і Майклом Міддлтонами, які є дідусем та бабусею Джорджа, Шарлотти та Луї.

Реклама

Форест-Лодж у Віндзоре — новий будинок сім’ї Уельських / © Getty Images

А тепер їхній новий будинок у Форест-Лодж дає їм можливість почати все спочатку після кількох важких років. Незабаром після переїзду до Аделаїдського котеджу (його зараз хоче зайняти Сара Фергюсон), вони оплакували смерть королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. А 2024 року їм довелося зіткнутися з ще більшими труднощами, коли у принцеси Кейт та короля діагностували рак. Коли король Чарльз продовжує лікування, принцеса Уельська в січні оголосила, що в неї настала ремісія.

Король Чарльз, Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

У новому будинку в сім’ї починається нове життя, але їхні сусіди не всі захопилися тим, що Уельські переїхали.