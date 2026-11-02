Сім'я Уельських поділилася барвистою осінньою фотодобіркою

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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Щоб пригадати, як минули два місяці осені, принц та принцеса Уельські та їхня команда поділилися осінньою ретроспективою знімків із різних заходів, які вже відвідували.

«Осінній ретроспективний огляд 🍂⏪ Дякуємо всім, хто був його частиною!», - написали принц та принцеса у підписі під кадрами у своєму офіційному Instagram.

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Раніше сім'я опублікувала знімок до Геловіна, який зробила принцеса Кейт. На фото зазнімкований їхній син принц Луї у віці 1 року.

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