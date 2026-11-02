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Сім'я Уельських поділилася барвистою осінньою фотодобіркою
Принц Вільям та принцеса Кейт цього сезону тішать публіку публікаціями нових фотографій.
Щоб пригадати, як минули два місяці осені, принц та принцеса Уельські та їхня команда поділилися осінньою ретроспективою знімків із різних заходів, які вже відвідували.
«Осінній ретроспективний огляд 🍂⏪ Дякуємо всім, хто був його частиною!», - написали принц та принцеса у підписі під кадрами у своєму офіційному Instagram.
(гортайте фото праворуч)
Раніше сім'я опублікувала знімок до Геловіна, який зробила принцеса Кейт. На фото зазнімкований їхній син принц Луї у віці 1 року.
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