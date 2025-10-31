Вірджинія Джуффре та принц Ендрю / © Associated Press

Сім'я жінки, яка наклала на себе руки у квітні 2025 року, заявила, що «сьогодні вони оголошують про перемогу» і що саме Вірджинії вдалося «скинути британського принца своєю правдою і надзвичайною мужністю».

Це сталося після того, як король Чарльз, 30 жовтня 2025, офіційно позбавив свого брата Ендрю всіх титулів і виселив його з його маєтку Royal Lodge, про що офіційно оголосив учора Букінгемський палац.

У заяві, переданій ВВС , йдеться:

«Сьогодні звичайна американська дівчинка зі звичайної американської родини своєю правдою та незвичайною сміливістю скинула британського принца.

Вірджинія Робертс Джуффре, наша сестра, яка була дитиною, коли Ендрю здійснив сексуальне насильство над нею, ніколи не припиняла боротися за те, щоб понести відповідальність за те, що сталося з нею та незліченними іншими постраждалими, такими як вона.

Сьогодні вона оголошує про перемогу. Ми, її сім'я, разом з її сестрами, які пережили насильство, продовжуємо боротьбу Вірджинії і не заспокоїмося, доки така сама відповідальність не буде накладена на всіх її кривдників та посібників, пов'язаних з Джеффрі Епштейном та Гіслен Максвелл».

Опальний член королівської сім'ї, чия дружба з засудженим фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном призвела до його падіння, фактично отримає статус простої людини та буде відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Getty Images

Монархія опинилася під тиском, що зростає, пов'язаним із необхідністю вирішення проблем, пов'язаних з Ендрю, насамперед питань, пов'язаних з його майном, на тлі закликів до нього відмовитися від Royal Lodge після того, як з'ясувалося, що він платить «мізерну» орендну плату за свій маєток із 30 кімнат.

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Ендрю заплямував репутацію королівської сім'ї своїм зв'язком з Епштейном, і протягом багатьох років його переслідували звинувачення у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, які він завжди рішуче заперечував.