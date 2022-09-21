Симулював хворобу: як Путін сам собі зривав виступ, коли кликав росіян на війну

Президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Але напередодні видавав із себе хворого, щоб, можливо, ще раз обміркувати це рішення.

Телеграм-канал Generall SVR традиційно поділився подробицями всіх процесів, що відбувалися в РФ напередодні та можуть статися після такого рішення. Канал регулярно публікує інформацію, яка завжди знаходить своє підтвердження.

Повідомляється, що у кремлівських елітах був великий переполох напередодні офіційного оголошення Путіним про часткову мобілізацію в Росії.

"Президент Росії Володимир Путін дав розпорядження першому заступнику керівника Адміністрації президента РФ Сергію Кирієнку провести в найкоротші терміни "референдуми" про приєднання до Росії на всіх окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України і дав відмашку Державній Думі та Раді Федерації кодекс РФ таких понять як "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час". Після чого Путін у присутності кількох людей сказав, що звернеться з посланням до народу. Більш того, президент недвозначно сказав про участь у зверненні до народу міністра оборони Сергія Шойгу ”, - пише канал.

Путін та Шойгу / Фото: Associated Press

Після цього кремлівська публіка збентежилася. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Наббіуліна, а потім ще двоє людей з уряду Росії звернулися до президента з проханням про відставку. Але " фюреру " було не до того, адже він готувався писати текст свого послання. А доки писав, йому періодично доповідали про панічні настрої в елітах. Говорять, навіть силовики на чолі з Миколою Патрушевим без ентузіазму зустріли рішення президента про мобілізацію.

Але свою промову Путін дописав і почалася підготовка до знімань, яка раз у раз переривалася через кашель президента.

"Кілька спроб розпочати запис звернення зривалися через кашель. Після четвертої невдалої спроби записати звернення, до президента викликали медиків, яким Путін поскаржився ще й на біль у грудях. Медики порадили перенести знімання та піти з ними на огляд, що й було зроблено. Є думка людей із ближнього кола президента, що Путін симулював проблему зі здоров'ям для того, щоб перенести знімання та ще раз обміркувати ухвалення рішення", — пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Як уже відомо, знімання таки відбулися і рішення Путін не змінив. Про деталі призову росіян на війну ТСН розповідав раніше.

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