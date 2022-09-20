Символічно та дуже красиво: які прикраси члени британської королівської родини одягли на похорон Єлизавети II

Прикраси на офіційних заходах британської королівської сім'ї завжди займали особливе місце – це важливий атрибут образу, який приховує у собі давні традиції та повагу до пращурів.

Ювелірна традиція в королівській сім'ї бере свій початок ще від часів королеви Вікторії, яка після смерті принца Альберта 1861 року більше ніколи не носила кольорові вбрання, і це правило поширювалося і на її прикраси. Вікторія стала носити лише діаманти, гагат та перли. Саме ювелірні вироби з цим камінням асоціювалися з горем та сльозами.

Протягом багатьох років Віндзори наслідували її приклад, тому перли та діаманти стали візитівкою їх традиційних траурних образів.

Принцеса Уельська

Традиційно найбільша увага громадськості була прикута до нової принцеси Уельської, Кетрін. На похорон королеви вона одягла кілька прикрас із перлів та діамантів: сережки, браслет та чокер. Також на ній, звичайно ж, була заручна каблучка, що раніше належало принцесі Діані.

Сережки принцеси взяті з королівської колекції і раніше їх носила Єлизавета II і Діана. Чи подарована ця прикрас Кейт невідомо, але в цих же сережках вона з'являлася 2021 року на похороні принца Філіпа — чоловіка королеви. Сережки-краплі виконані з бахрейнських перлів, великого круглого діаманта і кількох довгастих. Перлини походять з раковини, що містила сім великих перлин, які були весільним подарунком правителя Бахрейну принцесі Єлизаветі та лейтенанту Філіпу Маунтбеттену 1947 року. Дві з перлин були використані для створення цієї пари сережок.

Фото: Getty Images

Перлинне кольє з діамантовою застібкою також було запозичене з колекції королеви. Перли в кольє подарував Єлизаветі II уряд Японії. Його Кейт теж одягала на похорон Філіпа.

Фото: Getty Images

Дуже цікавим виявився браслет, обраний Кейт для заходу, адже його не бачили вже давно. Прикраса також належала королеві і востаннє вона її одягала 1999 року на банкет у китайському посольстві в Лондоні. Того вечора на монархині якраз був весь набір, який одягла на її похорон дружина її онука.

Фото: Getty Images

Королева Камілла

Камілла, королева-консорт, вирішила порушити давню традицію і з'явилася на заході в прикрасі з кольоровим камінням — брошці з діамантами та сапфірами від Hesse Diamond Jubilee.

Фото: Associated Press

Ця прикраса належала королеві Вікторії і була подарована їй на 60-річчя правління. Виконана брошка у формі серця, в середині якого діамантами написана цифра 60, але що цікаво, кириличними цифрами, а не арабськими, як ми звикли.

Також у виробі є три сапфіри-кабошони: один у верхній частині і два у вигляді підвісок. Брошка була подарована Вікторії її онуками.

Герцогиня Сасекська

Дружина принца Гаррі одягла на похорон сережки з перлами та діамантами, які отримала від королеви Єлизавети II як весільний подарунок 2018 року. Хто є автором прикраси ніколи не розкривалося, можливо, сережки були виготовлені ювелірами з дорогоцінного каміння, що зберігалося в королівській колекції.

Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта

Найзворушливішою прикрасою з усіх стала маленька діамантова брошка принцеси Шарлотти. Згідно з виданням People, цю прикрасу подарувала дівчинці сама Єлизавета ІІ.

Можливо, прикраса не нова, а зберігалася в колекції королеви ще від 19 століття, адже в ті часи на такі брошки у вигляді підкови була особлива мода. Мабуть, таким чином маленька Шарлотта вирішила вшанувати пам'ять своєї прабабусі на панахиді.

Фото: Getty Images

Сара, герцогиня Йоркська

На службу у Вестмінстерське абатство герцогиня приїхала в особливій брошці у вигляді маленької ластівки з розкритими крилами. Ця прикраса має велике значення, оскільки бере свій початок у вікторіанській епосі.

Ластівки тоді вважалися символом безпеки, оскільки моряки, які бачили цих птахів у морі, знали, що земля зовсім близько. Ластівки вели б моряків додому і, отже, могли б символізувати подорож — схожу на ту, яку королева здійснює зараз.

Фото: Getty Images

Софі, графиня Весекська

Вшанувала пам'ять королеви, одягнувши символічну прикрасу, і її улюблена невістка графиня Вессекська. На Софі був незвичайний набір — брошка у вигляді полуниці та круглі сережки. Ймовірно, саме цю прикрасу Софі одягла, оскільки королева дуже любила полуницю.

Фото: Getty Images

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