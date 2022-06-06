Син - копія батька: принцеса Євгенія взяла підрослого Августа на святковий концерт на честь королеви

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк хоч і не з'явилися на балконі Букінгемського палацу, оскільки не є старшими членами королівської родини, але брали активну участь у святкуванні платинового ювілею монархині.
Принцеса Йоркська, її чоловік Джек та однорічний син Август були присутні на ювілейному концерті, що відбувся вихідними на території Букінгемського палацу.
Малюк Август сидів поперемінно на руках то у Євгенії, то у Джека. Він був одягнений у милий синій джемпер із прапором Великої Британії на грудях.
У своєму блогу в Instagram принцеса Йоркська також поділилася знімками із цих святкових вихідних. На одному із фото Джек тримав сина на руках. Малюк Август - просто копія свого батька.
"Концерт на честь платинового ювілею був просто неймовірним. Всім людям, які взяли участь, організували це, зробили його бездоганним для всіх нас, ДЯКУЄМО. Ви змусили нас усіх так пишатися", — написала у підписі під фото та відео принцеса Євгенія.
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