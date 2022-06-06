Син - копія батька: принцеса Євгенія взяла підрослого Августа на святковий концерт на честь королеви

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк хоч і не з'явилися на балконі Букінгемського палацу, оскільки не є старшими членами королівської родини, але брали активну участь у святкуванні платинового ювілею монархині.

Принцеса Йоркська, її чоловік Джек та однорічний син Август були присутні на ювілейному концерті, що відбувся вихідними на території Букінгемського палацу.

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Малюк Август сидів поперемінно на руках то у Євгенії, то у Джека. Він був одягнений у милий синій джемпер із прапором Великої Британії на грудях.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Фото: Associated Press

У своєму блогу в Instagram принцеса Йоркська також поділилася знімками із цих святкових вихідних. На одному із фото Джек тримав сина на руках. Малюк Август - просто копія свого батька.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Фото: Associated Press

"Концерт на честь платинового ювілею був просто неймовірним. Всім людям, які взяли участь, організували це, зробили його бездоганним для всіх нас, ДЯКУЄМО. Ви змусили нас усіх так пишатися", — написала у підписі під фото та відео принцеса Євгенія.

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