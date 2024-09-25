Син королеви Камілли несподівано прокоментував стан здоров'я короля Чарльза

Том Паркер Боулз висловився про здоров'я свого вітчима.
Просуваючи у пресі свою нову кулінарну книжку "Кулінарія та корона", Том Паркер-Боулз заявив, що лікування монарха просувається в позитивній динаміці.
Відповідаючи на запитання журналістів, кулінарний критик також розповів, що його мати Камілла – дуже сильна жінка. Очевидно, малося на увазі, що вона підставила своє плече королю і підтримує його у всьому.
А джерело, близьке до королівської родини, повідомило, що здоров'я Чарльза "рухається позитивною траєкторією", що є гарною ознакою для майбутнього королівського туру Австралією, пише ok!.
Королева Камілла та її колишній чоловік Ендрю Паркер Боулз відвідали презентацію книжки їхнього сина Тома в Лондоні.
Нагадаємо, що король Чарльз і королева Камілла готуються до важливої поїздки до Австралії та Самоа наступного місяця, яка стане найбільшою поїздкою монарха від початку його лікування від раку на початку 2024 року. Поїздка розпочнеться 18 жовтня та триватиме до 26 жовтня. До цього часу король перебуватиме в Балморалі, де він проводить свою літню відпустку.
Читайте також:
- Боротьба за Royal Lodge: чому принц Ендрю тримається мертвою хваткою за маєток
- Не лише Чарльз та Уельські: хто ще з британської королівської родини працює на корону
- Несподіваний хід: стало відомо, кому може дістатися Royal Lodge, коли звідти з'їде принц Ендрю