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Син королеви Камілли несподівано прокоментував стан здоров'я короля Чарльза

Син королеви Камілли несподівано прокоментував стан здоров'я короля Чарльза

Король Чарльз ІІІ та Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Том Паркер Боулз висловився про здоров'я свого вітчима.

Просуваючи у пресі свою нову кулінарну книжку "Кулінарія та корона", Том Паркер-Боулз заявив, що лікування монарха просувається в позитивній динаміці.

Відповідаючи на запитання журналістів, кулінарний критик також розповів, що його мати Камілла – дуже сильна жінка. Очевидно, малося на увазі, що вона підставила своє плече королю і підтримує його у всьому.

Том Паркер Боулз / © Getty Images
Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

А джерело, близьке до королівської родини, повідомило, що здоров'я Чарльза "рухається позитивною траєкторією", що є гарною ознакою для майбутнього королівського туру Австралією, пише ok!.

Королева Камілла та її колишній чоловік Ендрю Паркер Боулз відвідали презентацію книжки їхнього сина Тома в Лондоні.

Лора Лопес, королева Камілла та Том Паркер Боулз / © Getty Images
Лора Лопес, королева Камілла та Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що король Чарльз і королева Камілла готуються до важливої поїздки до Австралії та Самоа наступного місяця, яка стане найбільшою поїздкою монарха від початку його лікування від раку на початку 2024 року. Поїздка розпочнеться 18 жовтня та триватиме до 26 жовтня. До цього часу король перебуватиме в Балморалі, де він проводить свою літню відпустку.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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