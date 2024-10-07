Син королеви Камілли розкрив один важливий секрет своєї матері: про що йдеться

Том Паркер-Боул поділився своєю думкою на тему того, як його матері, яка вийшла заміж за принца Чарльза 2005 року, вдалося пристосуватися до королівського життя.
Камілла чудово виконує свої королівські обов'язки і протягом майже двадцяти років її шлюбу з Чарльзом демонструє підтримку чоловікові та прихильність до справ, якими займається.
Багато людей її віку вже давно виходять на пенсію, але не Камілла. 77-річна королева продовжує супроводжувати чоловіка в різних поїздках та на різних заходах, а також із задоволенням займається багатьма проєктами та патронує фонди.
Її син Том Паркр-Боулз, виступаючи на ранковому шоу Кріса Еванса на радіостанції Virgin Radio UK, розповів про трудову етику своєї матері та філософію, яку вона завжди прищеплювала йому.
"Просто продовжуй у тому ж дусі, роби це, не говори про це, не скаржся на це", — процитував Том слова Камілли. Ставши королевою, вона не змінила свою стійку позицію у цьому напрямі. Під час інтерв'ю Паркер-Боулз підкреслив, що ставлення його матері до роботи залишилося таким самим, як і завжди, незважаючи на її нові королівські обов'язки, пише express.co.uk.
Свою матір Том Паркер-Боулз назвав стійкою та цілеспрямованою. Ці якості допомогли свого часу Каміллі адаптуватися до високих вимог королівського життя зі властивим їй прагматизмом.
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