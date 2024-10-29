Син королеви Камілли розповів про обов'язковий ритуал, якого дотримується король Чарльз

Син королеви Камілли – кулінарний критик та письменник Том Паркер-Боулз – все більше відкриває завісу таємниці про життя короля та королеви за зачиненими дверима.
В інтерв'ю журналу People 49-річний кулінарний оглядач Том Паркер-Боулз розповів про суворий щоденний ритуал короля Чарльза та його дружини королеви Камілли.
Йдеться про пообідній чай о 5:00 вечора. "Це не просто чашка чаю — це повноцінний прийом їжі. Є сендвічі, два різні види торта, булочки, печиво, креветки та яйця", — говорить Том про королівську традицію, якої дотримується Чарльз і Камілла.
Нагадаємо, у вересні Том презентував свою кулінарну книжку "Кулінарія та корона" і від того часу в межах її промокампанії кілька разів з'являвся на телебаченні, де ділився своїми думками про життя членів британської королівської родини.
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