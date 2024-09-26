Син королеви Камілли розповів про самопочуття його матері на фоні лікування раку короля Чарльза

Просуваючи свою книжку "Кулінарія та корона: королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Чарльза III" Паркер Боулз розповів про короля і про те, як проходить його лікування від раку.

Також Том розповів, як почувається його мати королева Камілла під час цієї ситуації. Старший син Камілли, якого вона народила, перебуваючи у шлюбі з Ендрю Паркер Боулзом, заявив: "Вона сильна, моя мати".

Том Паркер Боулз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла стала підтримкою та опорою для Чарльза у цей важкий час. Вона також є людиною, яка виступає проти зустрічей короля з його молодшим сином принцом Гаррі. Все через те, що монарху ні до чого додатковий стрес, а зустрічі з сином, який увесь час зливає інформацію про королівську родину пресі, зовсім ні до чого.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, наступного тижня принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на церемонію WellChild Awards. Його дружина Меган до нього не приєднається та залишиться з дітьми в Каліфорнії.

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