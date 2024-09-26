Син королеви Камілли розповів про самопочуття його матері на фоні лікування раку короля Чарльза

Том Паркер Боулз нещодавно на презентації своєї нової книжки "Кулінарія та корона" поділився із журналістами несподівано секретною інформацією.
Просуваючи свою книжку "Кулінарія та корона: королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Чарльза III" Паркер Боулз розповів про короля і про те, як проходить його лікування від раку.
Також Том розповів, як почувається його мати королева Камілла під час цієї ситуації. Старший син Камілли, якого вона народила, перебуваючи у шлюбі з Ендрю Паркер Боулзом, заявив: "Вона сильна, моя мати".
Королева Камілла стала підтримкою та опорою для Чарльза у цей важкий час. Вона також є людиною, яка виступає проти зустрічей короля з його молодшим сином принцом Гаррі. Все через те, що монарху ні до чого додатковий стрес, а зустрічі з сином, який увесь час зливає інформацію про королівську родину пресі, зовсім ні до чого.
Нагадаємо, наступного тижня принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на церемонію WellChild Awards. Його дружина Меган до нього не приєднається та залишиться з дітьми в Каліфорнії.
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