Син королеви Камілли розповів, що вона ніколи не робить для свого чоловіка короля Чарльза

Топ Паркер-Боулз розповів пресі, чого королева Камілла ніколи не робить для короля Чарльза вдома.

Том, який є кулінарним критиком і нещодавно випустив нову книжку, розповів журналістам, що його мати королева чудово готує смажену курку, але рідко це робить для короля Чарльза.

"Я не думаю, що вона готує для нього, я буду чесний. У них команда дуже хороших кухарів. Він любить хорошу яєчню-бовтанку та копченого лосося... хто не любить яєчню-бовтанку чи смажену курку?", — сказав Том.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Син Камілли виступав у готелі Castle у Віндзорі на заході, присвяченому презентації його останньої книжки "Кулінарія та корона". На запитання, чи може він просто приїхати до королеви до Віндзорського замку чи йому потрібно зателефонувати заздалегідь, він відповів:

"Тепер це вимагає трохи більше планування… Я, напевно, зателефоную чи напишу. Вона не може користуватися WhatsApp… що, можливо, добре. Це безпека", — сказав Том, цитує його слова журнал Hello!

Королева Камілла та король Чарльз на прийомі дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Раніше в інтерв'ю Том розповідав, як любить відпочивати його мати Камілла.

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