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Син королеви Камілли розповів, що вона ніколи не робить для свого чоловіка короля Чарльза

Син королеви Камілли розповів, що вона ніколи не робить для свого чоловіка короля Чарльза

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Топ Паркер-Боулз розповів пресі, чого королева Камілла ніколи не робить для короля Чарльза вдома.

Том, який є кулінарним критиком і нещодавно випустив нову книжку, розповів журналістам, що його мати королева чудово готує смажену курку, але рідко це робить для короля Чарльза.

"Я не думаю, що вона готує для нього, я буду чесний. У них команда дуже хороших кухарів. Він любить хорошу яєчню-бовтанку та копченого лосося... хто не любить яєчню-бовтанку чи смажену курку?", — сказав Том.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / © Getty Images
Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Син Камілли виступав у готелі Castle у Віндзорі на заході, присвяченому презентації його останньої книжки "Кулінарія та корона". На запитання, чи може він просто приїхати до королеви до Віндзорського замку чи йому потрібно зателефонувати заздалегідь, він відповів:

"Тепер це вимагає трохи більше планування… Я, напевно, зателефоную чи напишу. Вона не може користуватися WhatsApp… що, можливо, добре. Це безпека", — сказав Том, цитує його слова журнал Hello!

Королева Камілла та король Чарльз на прийомі дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці / © Getty Images
Королева Камілла та король Чарльз на прийомі дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Раніше в інтерв'ю Том розповідав, як любить відпочивати його мати Камілла.

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