Син королеви Камілли розповів, яку їжу дружина Чарльза ніколи не куштуватиме

Том — кулінарний письменник і критик, він з'явився в подкасті The News Agents, де поділився своєю думкою про Коронаційне курча — страву, яка була придумана на честь коронації королеви Єлизавети II 1953 року.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Том розповів, що раніше в часи, коли цю страву тільки придумали це було свого роду смажене курча з невеликою кількістю свіжого порошку карі. Але з роками воно стало таким жахливим, якимось каламутним місивом жовтого кольору.

"Я маю на увазі, що Coronation Chicken, зроблений погано, жахливо. І я думаю, що те, що починалося як щось досить миле і, ймовірно, досить екзотичне для 50-х, тепер стало чимось справді жахливим", — сказав Том.

Син королеви Камілли також розповів, що не схвалила б на коронації його мати Камілла.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Чилі, часник. Я думаю, що від часнику може трохи пахнути з рота, тому я думаю, що із соціальних міркувань вам не варто їсти часник. Вона не любить перець чилі. Їй не подобаються гострі спеції. І я думаю, що якщо у вас прогулянка, ви зустрічаєте багато людей, то маєте бути трохи обережні, щоб не надто "схвилювати" живіт", — додав син королеви.

Королева-консорт у минулому відкрито говорила про неприязнь королівської родини до часнику, пише express.

Коли вона з'явилася в програмі Masterchef Australia, то підтвердила позицію сім'ї проти часнику. "Ненавиджу це говорити, але часник. Часник — ні-ні". Додавши, що часниковий подих – не дуже хороша ідея, бо члени королівської родини завжди розмовляють та зустрічаються з великою кількістю людей.

Нагадаємо, нещодавно Букінгемський палац поділився першим офіційним рецептом страви, яка буде на великому обіді на честь коронації. Це буде коронаційний киш.

Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: