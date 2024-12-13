Син королеви Камілли співчуває принцам Вільяму та Гаррі: він дав відвертий коментар

У нещодавньому інтерв'ю 49-річний кулінарний критик та письменник зізнався, що не заздрить своїм королівським зведеним братам — принцу Вільяму та принцу Гаррі, після того, як сам пережив тривожні зустрічі з папараці наприкінці 90-х.

Том згадав особливо тривожний інцидент на кінофестивалі Каннах 1999 року, коли його звинуватили у вживанні наркотиків, і як після цього його відчитав вітчим король Чарльз.

Король Чарльз та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В інтерв'ю The Telegraph син королеви Камілли описав невпинне переслідування фотографів:

"Це був самий розпал епохи таблоїдів. Я пам'ятаю, як за мною гналися зі швидкістю 100 миль на годину папараці, намагаючись зробити знімок. На мою матір кричали, намагаючись досягти реакції. Штовхали. Це було жахливо, адже ти захищаєш свою матір", — сказав Том, цитує його слова Scottish Daily Express".

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Він також сказав, що відчуває глибоке співчуття до принців Вільяма та Гаррі та їхнього непростого становища.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що цього року Том Паркер-Боулз та його родина вперше можуть приєднатися до королівської родини на Різдво у Сандрінгемі.

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