Син королеви Камілли співчуває принцам Вільяму та Гаррі: він дав відвертий коментар

Син королеви Камілли — Том Паркер-Боулз — дуже відвертий з пресою.
У нещодавньому інтерв'ю 49-річний кулінарний критик та письменник зізнався, що не заздрить своїм королівським зведеним братам — принцу Вільяму та принцу Гаррі, після того, як сам пережив тривожні зустрічі з папараці наприкінці 90-х.
Том згадав особливо тривожний інцидент на кінофестивалі Каннах 1999 року, коли його звинуватили у вживанні наркотиків, і як після цього його відчитав вітчим король Чарльз.
В інтерв'ю The Telegraph син королеви Камілли описав невпинне переслідування фотографів:
"Це був самий розпал епохи таблоїдів. Я пам'ятаю, як за мною гналися зі швидкістю 100 миль на годину папараці, намагаючись зробити знімок. На мою матір кричали, намагаючись досягти реакції. Штовхали. Це було жахливо, адже ти захищаєш свою матір", — сказав Том, цитує його слова Scottish Daily Express".
Він також сказав, що відчуває глибоке співчуття до принців Вільяма та Гаррі та їхнього непростого становища.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цього року Том Паркер-Боулз та його родина вперше можуть приєднатися до королівської родини на Різдво у Сандрінгемі.
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