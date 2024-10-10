Син королеви Камілли вирішив схуднути за допомогою популярного серед зірок методу: його лікар був обурений

Не секрет, що багато голлівудських зірок використовують препарат Ozempic для того, щоб схуднути. Том звернувся з таким запитом до свого лікаря, на що лікар вилаявся і відповів: "Ти ж кулінарний письменник. Усі ці зайві калорії надходять через випивку", — процитував його слова Паркер-Боул в інтерв'ю Vogue.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Видання Hello! пише, що син королеви Камілли був стурбований зайвою вагою та чув про препарат, який призначають для лікування діабету. І, очевидно, заради жарту, вирішив запитати, чи не може його лікар призначити йому його. На що лікар порадив скоротити вживання калорій.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Том стверджував, що вживає алкоголь лише три дні на тиждень, але його лікар заперечив: "Мене турбує решта чотири дні", а потім повідомив, що щотижневе споживання рожевого вина Томом влітку еквівалентно приблизно 18 чізбургерам".

В інтерв'ю The Times, присвяченому його новій книжці "Кулінарія та корона: королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Чарльза III", Том Паркер-Боулз пояснив ставлення його матері Камілли до алкоголю.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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