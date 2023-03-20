Син королеви Маргрете II, чиїх дітей позбавили титулів, оголосив про переїзд

Данський королівський палац заявив, що другий син королеви Маргрете II та його дружина принцеса Марі цього літа збираються переїхати з Франції до США, де на Йоахіма чекає нова робота.

Принц і принцеса разом із двома дітьми – принцом Генріком та принцесою Афіною вирушать до Вашингтона, округу Колумбія, де Йоахім розпочне роботу в посольстві Данії при Міністерстві оборони 1 вересня, допомагаючи зміцнювати оборонно-промислове співробітництво зі США та Канади найближчими роками.

Принц Йоахім та принцеса Марі / Фото: Getty Images

53-річний принц Йоахім та 47-річна принцеса Марія переїхали до Франції чотири роки тому. Там принц Йоахім проходив вищий курс військової підготовки, а після завершення освіти співпрацював з посольством Данії в Парижі як аташе з питань оборони, пише People.

Нагадаємо, у данській королівській родині зараз напружена атмосфера. Це пов'язано з тим, що королева Маргрете II наприкінці минулого року оголосила, що позбавляє титулів чотирьох дітей принца Йоахіма. Від початку 2023 року вони стали відомі як Його Превосходительство граф Монпеза або Її Превосходительство графиня Монпеза. Ця заява викликала напругу у данській королівській родині. Принц Йоахім сказав пресі, що він був приголомшений таким рішенням матері і заявив, що його повідомили про цю новину лише за п'ять днів до публічного оголошення.

Принц Йоахім із сім'єю / Фото: Getty Images

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