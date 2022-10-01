Син королеви Маргрете II незадоволений рішенням матері позбавити титулів його дітей

53-річний данський принц Йоагім порушив мовчання після того, як його мати королева Данії Маргрете II оголосила про те, що позбавляє його дітей титулів принців і принцес.

Принц Йоахім був шокований, коли дізнався про рішення своєї матері королеви Маргрете II позбавити його спадкоємців титулів.

Королева Маргрете II з онуками / Фото: Getty Images

Раніше палац оголосив, що королева Маргрете вирішила, що четверо її онуків — принц Ніколая, принц Фелікс, принц Генрік і принцеса Афіна — будуть використовувати титули графа або графині де Монпеза (французький титул, який дістався всім нащадкам від діда принца-консорта Генріка, чоловіка королеви Маргрети II).

"Рішення королеви відповідає аналогічним коригуваням, які інші королівські дома внесли різними способами в останні роки. Своїм рішенням Її Величність королева бажає створити основу для чотирьох онуків, щоб вони могли формувати своє власне життя набагато більшою мірою, не обмежуючись особливими міркуваннями та обов'язками, як формальна приналежність до Королівського будинку Данії. Усі чотири онуки зберігають свої місця у порядку наступності".

Принц Йоахім із сім'єю / Фото: Getty Images

До їхнього батька принца Йоахіма цього тижня підійшов журналіст з Ekstra Bladet біля посольства Данії в Парижі, і принц прокоментував рішення своєї матері, повідомляє Hello!

"Нам усім дуже сумно, - сказав він. "Неприємно бачити, як з вашими дітьми так погано поводяться. Вони самі опиняються у ситуації, яку не розуміють".

Королівський дім заявляв раніше, що принца Йоахіма було поінформовано про рішення королеви ще в травні 2022 року. Але він намагався його оскаржити.

Потім Йоахіма запитали, як це рішення вплинуло на стосунки з його матір'ю, королевою Маргрете. На що принц відповів: "Я не думаю, що мені треба говорити про це публічно".

Принц Йоахім із сім'єю / Фото: Getty Images

До речі, кажуть, британський король Чарльз III з цікавістю спостерігає за прикладом королеви Маргрете II і думає про те, щоб позбавити титулів принцес дочок свого брата принца Ендрю – Беатріс та Євгенію Йоркських. Також все ще під питанням титули для дітей Сассекських.

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