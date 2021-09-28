Син королеви Ранії захворів на коронавірус

Старший син королеви Йорданії Ранії і короля Абдалли II, наслідний принц Аль-Гусейн ібн Абдалла, захворів на COVID-19.

Що у 27-річного принца позитивний результат на коронавірус стало відомо в понеділок, після того як він пройшов звичайне обстеження і здав тест, в межах правил, які існують у країні, повідомляє офіційний сайт сім'ї.

У наслідного принца проявляються легкі симптоми, але в іншому він почуваэться абсолютно здоровим. Принц Гусейн буде на самоізоляцію, поки повністю не одужає.

Гусейн ібн Абдалла та королева Ранія / Associated Press

Король і королева Йорданії теж здали тести на COVID-19 і вони були негативними, але за правилами, які діють у країні, вони теж повинні вирушити на самоізоляцію. Та оскільки і Ранія, і король Абдалла вакциновані, на карантині вони пробудуть лише п'ять днів.

Гусейн ібн Абдалла / Associated Press

Нагадаємо, що раніше на самоізоляя також були й інші представники королівських сімей. Наприклад, принц і майбутній король Данії Фредерік контактував з кимось, хто згодом захворів коронавірусів, тому вирушив на самоізоляцію і змушений був пропустити Олімпійські ігри в Токіо.

Також на самоізоляції перебувала десять днів і герцогиня Кембриджська Кейт після контакту з людиною, у якого підтвердилося зараження на коронавірус.

Красиві виходи королеви Ранії (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання