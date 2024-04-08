Син королеви Єлизавети II мало не збив собаку у Віндзорському маєтку: очевидці показали фото

Син королеви Єлизавети II – принц Ендрю – знову потрапив у заголовки газет.

Повідомляється, що скандальний принц насилу уникнув зіткнення з домашнім вихованцем, коли їхав на своєму Range Rover Віндзорським маєтком.

Знімками поділилося видання Express. На фото видно маленького чорного собаку, який знаходиться буквально під колесом автомобіля, на якому за кермом їхав герцог Йоркський.

Принц їхав Лонг-Уоком у Віндзорському маєтку, коли перехожі, які насолоджувалися сонячним днем, показували йому, що під колесами авто може опинитися собака. На щастя, машина вчасно загальмувала, і собака не постраждала.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

"Довга прогулянка була сповнена людей, які насолоджуються теплою погодою. Охоронець Ендрю побачив, як люди відчайдушно махали руками в останній момент. Всі сміялися, коли побачили, хто вів Range Rover", — розповів очевидець.

Нагадаємо, кількома днями раніше принца Ендрю бачили верхом на конІ, коли він прогулювався Лондоном.

Принц Ендрю на прогулянці 5 квітня 2024 року в Лондоні / Фото: Getty Images

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