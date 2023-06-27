Син кронпринцеси Мері та кронпринца Фредеріка відмовився від державного фінансування: що сталося

Принц Данії Крістіан вирішив відмовитись від державного фінансування, на яке він має право після того, як йому виповниться 18 років.

Данський королівський дім оголосив, що майбутній король не отримуватиме державне фінансування, на яке він має право згідно із законом, коли у жовтні йому виповниться 18 років. Натомість старший син спадкового принца Фредеріка та принцеси Мері продовжить навчання і це питання буде знову розглянуто, коли йому виповниться 21 рік або якщо відбудеться зміна престолу.

Данська королівська родина з дітьми / Фото: Getty Images

Бабуся Крістіана, королева Маргрете II, наразі є королевою Данії, що править.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

"Його Королівській Високості принцу Крістіану виповнюється 18 років 15 жовтня 2023 року. Головним пріоритетом принца Крістіана наступного року буде завершення старшого ступеня середньої освіти. Упродовж цього часу Королівський палац надасть інформацію про подальші молодіжні та освітні курси принца Крістіана," — йдеться в офіційній заяві данського королівського палацу в Instagram.

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Зазначимо, що рішення принца Крістіана відкласти виплату щорічної допомоги слідує за тенденцією, заданою нідерландською принцесою Катаріною-Амалією. У червні 2021 року спадкоємиця нідерландського престолу написала прем'єр-міністру Марку Рютте листа, в якому пояснила, що відмовиться від державної допомоги у розмірі майже 2 мільйонів доларів, на яку вона мала право у зв'язку з її 18-річчям.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Принцеса Оранська заявила, що не прийме цю допомогу, доки не займе постійну королівську роль. Після коронації її батька Віллема-Олександра 30 квітня 2013 року Катаріна-Амалія здобула титул принцеси Оранської і в майбутньому вона стане новою королевою Нідерландів.

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