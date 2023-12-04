Син кронпринцеси Метте-Маріт та кронпринца Гокона відсвяткував 18-річчя: норвезькі монархи поділилися фото

Члени норвезької королівської родини вирішили не влаштовувати з нагоди повноліття сина гучне свято, як це зробили їхні колеги із данської королівської родини. Але для сімейної фотосесії зібралися усі разом.

Норвезька королівська родина / Фото: Getty Images

На знімку крім принца Сверре і його батьків також зображені його сетра принцсеса Інгрід-Олександра, королева Норвегії Соня і король Гаральд V. Всі члени їхньої великої родини були одягнені в національні костюми, крім короля Гаральда, він віддав перевагу темному класичному костюму.

Норвезька королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під час святкування 18-річчя принца данського Крістіана якась незнайомка залишила свій черевичок у палаці.

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