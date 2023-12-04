Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Син кронпринцеси Метте-Маріт та кронпринца Гокона відсвяткував 18-річчя: норвезькі монархи поділилися фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
332
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Син кронпринцеси Метте-Маріт та кронпринца Гокона відсвяткував 18-річчя: норвезькі монархи поділилися фото

Норвезька королівська родина / Фото: Getty Images

3 грудня молодшій дитині кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцу Сверре Магнусу виповнилося 18 років.

Члени норвезької королівської родини вирішили не влаштовувати з нагоди повноліття сина гучне свято, як це зробили їхні колеги із данської королівської родини. Але для сімейної фотосесії зібралися усі разом.

Норвезька королівська родина / © Getty Images
Норвезька королівська родина / Фото: Getty Images

На знімку крім принца Сверре і його батьків також зображені його сетра принцсеса Інгрід-Олександра, королева Норвегії Соня і король Гаральд V. Всі члени їхньої великої родини були одягнені в національні костюми, крім короля Гаральда, він віддав перевагу темному класичному костюму.

Норвезька королівська родина / © Getty Images
Норвезька королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під час святкування 18-річчя принца данського Крістіана якась незнайомка залишила свій черевичок у палаці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
332
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація