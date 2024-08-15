Син кронпринцеси Метте-Маріт, якого звинувачують у насильстві, зробив несподівану гучну заяву

Старший син кронпринцеси Метте-Маріт, вітчимом якого є спадковий принц Гокон, нарешті, зробив заяву майже через два тижні після інциденту, де він напав на свою дівчину, 20-річну Ребеку Гелберг у її власній квартирі.
Маріуса Борга Хейбю було заарештовано за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень 4 серпня після того, як поліція отримала повідомлення про "насильницький інцидент, що стався вночі у квартирі на вулиці Фрогнер в Осло. Його мати кронпринцеса Метте-Маріт швидко втрутилася і відреагувала на інцедент, а також перенесла подорож до Парижа на Олімпійські ігри зі своїм чоловіком.
Норвезьке видання seher.no повідомляє, що після спілкування з адвокатом 27-річний Маріус зробив заяву, в якій визнав свою провину та факт того, що він був під впливом алкоголю та наркотичних препаратів.
"Я завдав тілесних ушкоджень і знищив предмети в квартирі в стані алкогольного та кокаїнового сп'яніння після сварки. У мене є кілька психічних розладів, а це означає, що протягом усього мого виховання та дорослого життя я мав і маю проблеми. Я довгий час боровся зі зловживанням психоактивними речовинами, від чого лікувався у минулому. Тепер я відновлю таке лікування і сприйму його дуже серйозно", — сказав Маріус.
Потерпіла 20-річна Ребека Гелберг є дівчиною Маріуса. Він також перепросив за скоєне.
"Для мене найголовніше — перепросити свою дівчину. Вона не заслужила ні того, що сталося тієї ночі, ні крайнього тиску з боку як норвезької, так і зарубіжної преси згодом. Я знаю, що в такий час, коли мене переслідують фотографи та журналісти, вистояти дуже складно", — сказав хлопець.
"Отже, моє кохання, мені дуже шкода. Цього ніколи не мало статися, і я беру на себе повну відповідальність за свої дії", — сказав Маріус.
В ефірі телеканалу TV 2 адвокат Маріуса Ойвінд Братлієн заявив, що його заява насправді є визнанням кримінальної вини після висунення звинувачення.
Також відомо, що кронпринцеса Метте-Маріт контактувала з дівчиною свого старшого сина, але подробиці їхньої розмови не розголошуються.
Нагадаємо, Маріус – син Метте-Маріт, якого вона народила 1997 року за чотири роки до свого весілля з норвезьким кронпринцем. Хто його батько, невідомо. Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон завжди виховували Маріуса, як повноправного члена королівської родини.
Але, на відміну від своєї сестри принцеси Ігрід Олександри (20 років) та брата Сверре Магнуса (19 років), Маріус не має королівського титулу чи місця у лінії наслідування престолу.
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