Син кронпринцеси Метте-Маріт, якого звинувачують у насильстві, зробив несподівану гучну заяву

Старший син кронпринцеси Метте-Маріт, вітчимом якого є спадковий принц Гокон, нарешті, зробив заяву майже через два тижні після інциденту, де він напав на свою дівчину, 20-річну Ребеку Гелберг у її власній квартирі.

Маріуса Борга Хейбю було заарештовано за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень 4 серпня після того, як поліція отримала повідомлення про "насильницький інцидент, що стався вночі у квартирі на вулиці Фрогнер в Осло. Його мати кронпринцеса Метте-Маріт швидко втрутилася і відреагувала на інцедент, а також перенесла подорож до Парижа на Олімпійські ігри зі своїм чоловіком.

Маріус Борг Хейбю — син кронпринцеси Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Норвезьке видання seher.no повідомляє, що після спілкування з адвокатом 27-річний Маріус зробив заяву, в якій визнав свою провину та факт того, що він був під впливом алкоголю та наркотичних препаратів.

"Я завдав тілесних ушкоджень і знищив предмети в квартирі в стані алкогольного та кокаїнового сп'яніння після сварки. У мене є кілька психічних розладів, а це означає, що протягом усього мого виховання та дорослого життя я мав і маю проблеми. Я довгий час боровся зі зловживанням психоактивними речовинами, від чого лікувався у минулому. Тепер я відновлю таке лікування і сприйму його дуже серйозно", — сказав Маріус.

Потерпіла 20-річна Ребека Гелберг є дівчиною Маріуса. Він також перепросив за скоєне.

Фото з квартири, де син принцеси Метте-Маріт вчинив бійку / Фото: seher.no

"Для мене найголовніше — перепросити свою дівчину. Вона не заслужила ні того, що сталося тієї ночі, ні крайнього тиску з боку як норвезької, так і зарубіжної преси згодом. Я знаю, що в такий час, коли мене переслідують фотографи та журналісти, вистояти дуже складно", — сказав хлопець.

"Отже, моє кохання, мені дуже шкода. Цього ніколи не мало статися, і я беру на себе повну відповідальність за свої дії", — сказав Маріус.

В ефірі телеканалу TV 2 адвокат Маріуса Ойвінд Братлієн заявив, що його заява насправді є визнанням кримінальної вини після висунення звинувачення.

Також відомо, що кронпринцеса Метте-Маріт контактувала з дівчиною свого старшого сина, але подробиці їхньої розмови не розголошуються.

Нагадаємо, Маріус – син Метте-Маріт, якого вона народила 1997 року за чотири роки до свого весілля з норвезьким кронпринцем. Хто його батько, невідомо. Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон завжди виховували Маріуса, як повноправного члена королівської родини.

Маріус Борг Хейбю — син кронпринцеси Метте-Маріт на її весіллі з кронпринцем Гоконом / Фото: Getty Images

Але, на відміну від своєї сестри принцеси Ігрід Олександри (20 років) та брата Сверре Магнуса (19 років), Маріус не має королівського титулу чи місця у лінії наслідування престолу.

Маріус Борг Хейбю — син кронпринцеси Метте-Маріт зі своїми братом та сестрою / Фото: Getty Images

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