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Син принцеси Анни розійшовся з коханою: стала відома причина

Син принцеси Анни розійшовся з коханою: стала відома причина

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Пітер Філліпс представив Ліндсі Воллес королеві Єлизаветі II 2021 року.

Тепер стало відомо, що син принцеси Анни — Пітер Філліпс і Ліндсі Воллес розійшлися. 46-річний Філліпс почав зустрічатися з 43-річною пані Воллес 2021 року після розлучення з колишньою дружиною Отем Келлі.

Пітер Філліпс, його дружина Отем та королева Єлизавета II / © Associated Press
Пітер Філліпс, його дружина Отем та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Вони були друзями до того, як їхні стосунки розквітли. Але шляхи Пітера та Ліндсі розійшлися, оскільки стосунки просто вичерпали себе", — розповіло наближене до пари джерело, пише The Sun.

Незважаючи на розставання Пітер та Ліндсі залишилися хорошими друзями.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / © Getty Images
Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Після благословення покійної королеви вони почали з'являтися як пара на офіційних королівських заходах, таких як кінні перегони в Епсомі та Royal Ascot і з'явилися на торішньому Вімблдоні разом із королевою Каміллою.

Минулого року друг пари сказав, що вони дуже щасливі разом. Але, на жаль, це щастя тривало не дуже довго.

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