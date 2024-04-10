Син принцеси Анни розійшовся з коханою: стала відома причина

Пітер Філліпс представив Ліндсі Воллес королеві Єлизаветі II 2021 року.
Тепер стало відомо, що син принцеси Анни — Пітер Філліпс і Ліндсі Воллес розійшлися. 46-річний Філліпс почав зустрічатися з 43-річною пані Воллес 2021 року після розлучення з колишньою дружиною Отем Келлі.
"Вони були друзями до того, як їхні стосунки розквітли. Але шляхи Пітера та Ліндсі розійшлися, оскільки стосунки просто вичерпали себе", — розповіло наближене до пари джерело, пише The Sun.
Незважаючи на розставання Пітер та Ліндсі залишилися хорошими друзями.
Після благословення покійної королеви вони почали з'являтися як пара на офіційних королівських заходах, таких як кінні перегони в Епсомі та Royal Ascot і з'явилися на торішньому Вімблдоні разом із королевою Каміллою.
Минулого року друг пари сказав, що вони дуже щасливі разом. Але, на жаль, це щастя тривало не дуже довго.
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