Сина королеви – принца Ендрю – позбавили ще одного звання

Найскандальніший син королеви Єлизавети II зазнає наслідків сексскандалу, в якому опинився завдяки своїм нерозбірливим дружнім зв'язкам.

Принца позбавили ще одного звання – Freedom of the City of York. Рішення про відміну звання було проголосовано у міській раді Йорка 27 квітня 2022 року. Члени ради одноголосно проголосували за зняття з принца Ендрю цього звання, двоє з них утрималися при голосуванні. Вони також закликали принца відмовитись від титулу герцога Йоркського.

Радник Дерріл Смоллі з Ліберально-демократичної партії, який вніс пропозицію, згодом заявив, що Ендрю має відмовитися від свого герцогства, інакше "уряд і Букінгемський палац мають втрутитися, щоб позбавити його титулу", — повідомляє видання Royal Central.

Принц Ендрю та Сара Фергюсон із доньками / Getty Images

Принц Ендрю отримав почесне звання "Свобода міста" 1987 року, через рік після того, як став герцогом Йоркським у день весілля з Сарою Фергюсон. Герцогство зазвичай передається другим синам монархів.

Голосування було скликане після розгляду цивільної судової справи в США, в якій Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю у сексуальному насильстві. Принц звинувачення відкинув, а згодом адвокатам вдалося врегулювати питання у позасудовому порядку. За припущеннями ЗМІ, сума угоди склала від 7 до 12 мільйона фунтів.

Принц Ендрю та Вірджинія Джуфре

Принц Ендрю — перша людина, колись позбавлена почесного звання жителя Йорка. Раніше королева Єлизавета II позбавила сина військових звань та королівського заступництва.

