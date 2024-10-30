Сина кронпринцеси Метте-Маріт – Маріуса Хойбі – виселили з королівського палацу

Старший син кронпринцеси Метте-Марит – Маріус Хойбі – більше не має доступу до королівської резиденції кронпринцеси та кронпринца Гокона у Скаугумі.

27-річний хлопець живе в будинку на узліссі в Скаугумі в Аскері, лише за кілька сотень метрів від головної будівлі маєтку, де знаходиться приватна резиденція подружжя спадкового принца, повідомляє норвезьке видання Aftenposten.

Маріус Хойбі / Фото: Getty Images

У вересні норвезьке видання новин Se og Hør повідомило, що син Метте-Маріт був замішаний в пограбуванні будинку пари після того, як влаштував там бурхливу вечірку. З палацу було вкрадено особисті речі, як такі, що мають високу коронну цінність, так і особисту цінність для королівської родини — столові прилади, які злодії, як повідомляється, намагалися продати через аукціон.

Маріус Хойбі — син кронпринцеси Метте-Маріт з матір'ю / Фото: Getty Images

І тепер, зважаючи на все, королівська родина ввела заборону для Маріуса і йому не дозволяється перебувати на території палацу.

Раніше цього місяця, після восьми допитів у поліції, Маріус виступив із заявою, в якій заперечував, що напав на двох своїх колишніх подруг, Нору Гаукланд та Юліану Снеккестад, які заявили про себе, почувши новини про його арешт 4 серпня. Хоча Маріус зізнався у нападі на свою нинішню дівчину Ребекку Хелберг, він заперечує напад на своїх двох колишніх подружок.

Маріус Хойбі з однією зі своїх дівчат / Фото: Getty Images

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