Сина кронпринцеси Метте-Маріт знову заарештували: що сталося цього разу

Маріуса Хойбі було затримано у ці вихідні з пред'явленням додаткових звинувачень після того, як він, ймовірно, зв'язався зі своєю жертвою — 20-річною Ребеккою Хелберг — прихованим номером телефону, незважаючи на чинний заборонний судовий наказ.

27-річний син кронпринцеси Метте-Маріт був заарештований за порушення заборонного судового наказу.

Вперше Маріуса, нагадаємо, заарештували і затримали 4 серпня 2024 року за підозрою у "фізичному та психологічному" нападі на 20-річну дівчину, з якою він перебував у стосунках. Інцидент стався у її квартирі, і вона ж викликала поліцію. Маріус визнав свою провину і розкаявся, заявивши, що йому потрібна допомога фахівців. Незабаром повідомлялося, що інші ексдівчата Хойбі публічно звинуватили його у аналогічних спробах насильства. А Ребека Хелберг нібито забрала заяву з поліції і повернулася до хлопця.

Маріус Хойбі та Ребекка Хелберг

Наразі поліція Осло підтвердила, що Маріуса знову затримали та відпустили з новими звинуваченнями, пише express.co.uk з посиланням на EFE.

Минулого разу повідомлялося, що Хойбі провів понад 30 годин під вартою після затримання. Пізніше норвезька преса писала, що його мати кронпринцеса Метте-Маріт намагалася зв'язатися з постраждалою, щоб домовитися з нею. Але офіційно кронпринцеса інцидент не коментувала. Лише її чоловік кронпринц Гокон, перебуваючи на Олмпійських іграх у Парижі, коротко прокоментував інцидент, заявивши, що це серйозна справа, коли поліція залучена до нього таким чином, і він не може вдаватися у подробиці.

Маріус Борг Хейбю — син кронпринцеси Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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