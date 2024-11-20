Сина кронпринцеси Метте-Маріт знову звинуватили у насильстві: що відомо

27-річний Маріус Хойбі – син норвезької принцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків. Дорослий хлопець завдає чимало проблем майбутній королеві-консорту.
З'явилася інформація про те, що Маріуса знову заарештували і цього разу його звинувачують у зґвалтуванні. За даними видання politiet.no Маріус здійснив насильство над дівчиною, яка була в цей час непритомною. Що це за дівчина, не повідомляється. За даними правоохоронних органів, у момент затримання в крові Хойбі було виявлено сліди наркотиків. Наразі він перебуває під вартою у норвезькій столиці.
Нещодавно ми розповідали, що Маріуса виселили із королівського палацу у Скаугумі. У вересні норвезьке видання Se og Hør повідомило, що син Метте-Маріт був замішаний у пограбуванні будинку королівської родини після того, як влаштував там бурхливу вечірку.
Нагадаємо, вперше Маріуса було заарештовано і затримано 4 серпня 2024 року за підозрою у "фізичному та психологічному" нападі на 20-річну дівчину Ребекку Хелберг, з якою перебував у стосунках. Інцидент стався у її квартирі, і вона ж викликала поліцію.
Кронпринцеса Метте-Марит ніяк не коментує пресі проблеми сина, але відомо, що вона спілкувалася з дівчиною Маріуса і намагалася вирішити конфлікт.
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