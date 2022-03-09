Синдром того, хто вижив: що треба знати, тікаючи від війни

Синдром того, хто вижив: що треба знати, тікаючи від війни

Якщо вам вдалося втекти до більш-менш безпечних регіонів або виїхати з країни, ви можете мати почуття провини, і це нормально.

Психологиня Марина Іванова нагадує, що під час війни немає вірних чи невірних рішень. А кожна людина, обираючи той чи інший варіант, потім просто матиме справу з наслідками.

У своєму новому пості в Instagram Марина розповідає про те, що потрібно знати людям, якщо вони вирішили втекти від війни?

1. Вирішуючи виїхати, ви повинні знати, що є велика ймовірність того, що ви не повернетеся додому. Для цього може бути багато причин, проте найпоширеніша – тривалість війни. За статистикою ООН, 80% людей не повертаються додому.

2. Перед від'їздом треба добре подумати, де ви будете жити, що їсти, де будете брати гроші після того, як певний час про вас потурбуються волонтери. Інакше з одного стресу від війни можна з легкістю поринути в стрес від виживання, на боротьбу з яким ресурсу може не вистачити.

3. Більшість людей, які їдуть, особливо до інших країн (проте таке є і у тих, хто просто змінив регіон перебування в межах своєї країни) стикаються з таким феноменом, як провина вцілілого або синдром біженця.

Люди можуть відчувати:

- непотрібність

- вину та/або сором за те, що в безпеці, у той час як рідні в небезпеці

- вину та/або сором за нездатність радіти своїй безпеці

- вину та/або сором за радість

- безпорадність

- злість, що рідні та близькі не їдуть

- сум за домом

- втрату сенсу життя

- можуть виникати суїцидальні думки та інше.

Звичайно, дуже важко залишатися в зоні бойових дій, і кидати все, до чого звик, навіщо працював і будував все своє життя. Зараз наше завдання – виробити психологічну гнучкість та вчитися пристосовуватися до обставин.

Нагадую, що до мене можна звертатися за безкоштовною підтримкою у директ ”, — пише Марина.

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