Синій їй пасує: гарна княгиня Шарлін з'явилася на заході з чоловіком, з яким вони живуть порізно

Княгиня Шарлін знову виконувала свої королівські обов'язки поруч із чоловіком князем Альбером II.

Нещодавно стало відомо, що Шарлін та Альбер живуть окремо і бачаться лише за попереднім записом. Цього разу королівське подружжя виступило єдиним фронтом, приймаючи нового посла Франції в Монако Жана Д'Оссонвіля у Княжому палаці.

45-річна Шарлін продемонструвала елегантну фігуру у темно-синій спідниці плісе та блузці у поєднанні з перлинним намистом на шиї. Шарлін мала лаконічну зачіску, а такий колір волосся їй пасує навіть більше за блонд.

65-річний Альбер II був у синьому класичному костюмі, підібравши до нього білу сорочку та краватку в принт. Знімки княжої пари були опубліковані на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, якою була княгиня до зустрічі з князем Монако.

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