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Синові королеви Єлизавети II вручили юридичні документи за позовом про сексуальне насильство

Синові королеви Єлизавети II вручили юридичні документи за позовом про сексуальне насильство

Королева Єлизавета II і принц Ендрю / Getty Images

Середній син королеви Єлизавети II отримав юридичні документи за позовом, в якому його звинувачують в сексуальному насильстві.

До суду на герцога Йоркського подала позов громадянка США Вірджинія Джуфре. Вона звинувачує принца Ендрю в тому, що він тричі сексуально поглумився над нею.

Документ, опублікований в п'ятницю, показує, що 27 серпня цивільний позов був переданий співробітнику поліції, який чергував біля головних воріт Королівської ложі у Великому Віндзорському парку, де проживає принц Ендрю зі своєю ексдружиною Сарою Йоркською, пише Hello!.

Вірджинія Джуфре / © Associated Press
Вірджинія Джуфре / Associated Press

Вірджинія звернулася до суду в день свого 38-річчя, 9 серпня, і заявила про нанесення побоїв і умисному заподіянні емоційного стресу в позові, поданому до федерального суду. Жінка стверджує, що її тричі змушували займатися сексом з принцом Ендрю за наказом педофіла Джеффрі Епштейна, який, нагадаємо, 2019 року здійснив суїцид, перебуваючи в тюремній камері.

"Я нелегко підійшла до цього рішення. Як мати і дружина, моя сім'я для мене на першому місці. Я знаю, що ця дія піддасть мене подальшим нападам з боку принца Ендрю і його соратників. Але я знаю, що, якщо я не буду продовжувати цю акцію, я підведу інших жертв повсюди", — заявила тоді Вірджинія.

Королева Єлизавета II і принц Ендрю / © Getty Images
Королева Єлизавета II і принц Ендрю / Getty Images

Герцог Йоркський все заперечує і не бажає співпрацювати зі слідством. У листопаді 2019 року, син королеви Єлизавети II — принц Ендрю, ухвалив рішення скласти з себе королівські повноваження. Відтоді він практично не з'являється на публіці і веде тихий спосіб життя.

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