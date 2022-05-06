Синові Меган і Гаррі - Арчі - виповнюється три роки: десять фактів про не королівського спадкоємця

Синові Меган і Гаррі - Арчі - виповнюється три роки: десять фактів про не королівського спадкоємця

Сьогодні синові герцогині Меган і принца Гаррі - Арчі Гаррісону Маунтбеттен-Віндзору виповнюється три роки.

За два роки життя у маленького Арчі було вже дуже багато різних подій. Згадуємо ключові з них, а також розповідаємо вам інші цікаві факти з біографії маленького спадкоємця британського принца Гаррі.

1.Арчі восьмий правнук королеви Єлизавети II і принца Філіпа і четвертий онук принца Чарльза і принцеси Діани. Одразу після свого народження він став сьомим в порядку британського престолонаслідування.

Син Меган і Гаррі - Арчі / Associated Press

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2.За традицією члени королівської родини не дізнаються стать дитини до самого її народження (ну або просто не озвучують це публічно, хоча і знають). У випадку з народженням Арчі, прямо герцог і герцогиня Сассекські не заявляли про те, хто у них народиться, але журнал Vanity Fair писав, що Меган десь обмовилася, що вони чекають на сина.

3. Народився хлопчик рано вранці 6 травня у 05:26 за британським літнім часом в Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері, його вага склала 3260 грамів.

4.Принц Гаррі в Віндзорському замку в цей самий день зустрівся з представниками ЗМІ та повідомив, що його дружина Меган народила сина. "Я неймовірно пишаюся своєю дружиною", - сказав тоді Гаррі. З його обличчя не сходила усмішка.

Принц Гаррі / Getty Images

5.У фаворитах імен для дитини у букмекерів були: Діана, Вікторія та Олександр. Але Меган і Гаррі обрали зовсім інше – несподіване - Арчі Гаррісон, друге ім'я, як похідне від словосполучення "син Гаррі". Вони оголосили ім'я 8 травня 2019 року. І цього ж дня показали перші сімейні фото. У Віндзорському замку відбувся фотокол: герцогиня Сассекська Меган і принц Гаррі позували з сином на руках для одного фотографа, одного відеорепортера і одного фоторепортера.

Син Меган і Гаррі - Арчі / Associated Press

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6.Батьки відмовилися від титулу чемності (граф Дамбартон) для свого сина, тому він буде відомий просто як Арчі Маунтбеттен-Віндзор. Таким чином вони висловили бажання, щоб він виховувався як приватна особа. Мабуть вже тоді замислювалися про інше життя і зречення від королівської сім'ї. 6 липня 2019 року відбулася церемонія хрещення, Арчі був хрещений в приватній каплиці у Віндзорському замку на приватній службі, яка проводилася архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі. На церемонії не змогла бути присутньою королева Єлизавета II, оскільки у неї були заплановані справи, але відвідав хрещення принц Чарльз.

7.В 4 місяці Арчі вперше відвідав офіційний захід. В рамках південноафриканського туру Гаррі, Меган і Арчі зустрілися з Десмондом Туту.

8.У 5 місяців меленький Арчі вперше побував у дитячому садку, як гість, зрозуміло і за словами Меган, йому дуже сподобалося.

9.В 10 місяців Арчі почав вчитися ходити. Меган розповіла про це на заході на честь Міжнародного жіночого дня.

10.Арчі – рижик, як і його батько Гаррі, про це розповів сам принц.

Син Меган і Гаррі - Арчі / Getty Images

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Як повідомив батько Арчі - принц Граррі - малюк вже ходить до школи. Швидше за все, звичайно, Гаррі мав на увазі заклад, де дитина певний час перебуває і чогось нового навчається. А в цей час у герцога є можливість зайнятися справами, скажімо, "для душі".

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