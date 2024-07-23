Синові принца Йоагіма та принцеси Олександри виповнилося 22 роки: данський палац поділився милим фото

22 липня день народження також відсвяткував середній син данського принца Йоахіма та його першої дружини принцеси Олександри – принц Фелікс. Йому виповнилося 22 роки.

З цього приводу данський королівський палац поділився сімейним фото всіх чотирьох дітей принца Йоагіма – молодшого брата короля Фредеріка X та сина королеви Маргрете II.

"У графа Фелікса сьогодні день народження, йому виповнюється 22 роки. Граф святкує свій день народження у Шато-де-Ке у Франції разом зі своєю родиною", — йдеться у підписі до світлини.

Принц Йоагім та його перша дружина графиня Фредеріксборгська Олександра / Фото: Getty Images

На фото зображено двох старших синів Йоагіма від першого шлюбу – принца Ніколая та принца Фелікса, молодшого сина Генріка та доньки Афіни – дітей від другого шлюбу з принцесою Марі.

Данське королівське подружжя повернулося до свого улюбленого будинку відпочинку Шато-де-Кей у Франції з Вашингтона (округ Колумбія, США), де вони нині проживають зі своїми дітьми, 15-річним Генріком та 12-річною Афіною. Їхній батько, 55-річний принц Йоагім з вересня минулого року працює аташе з питань оборонної промисловості у посольстві Данії у Вашингтоні, а його старші сини будують власну кар'єру.

У графа Ніколая успішна кар'єра моделі, але у червні він також закінчив Копенгагенську школу бізнесу, отримавши ступінь магістра наук з мерчандайзингу. А Фелікс, який раніше навчався у Королівській данській військовій академії, підробляє моделлю в ювелірному будинку класу люкс Georg Jensen.

Принц Йоагім та принцеса Марі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора 11-й день народження відсвяткував принц Джордж Уельський, а його батьки Кейт та Вільям поділилися незвичайною фотографією іменинника у соцмережах.

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