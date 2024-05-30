Синові принцеси Євгенії – Ернесту – виповнюється один рік: милі фото маленького іменинника

Принцеса Йоркська Євгенія стала мамою вдруге рівно рік тому – 30 травня 2023 року.

Ернест Джордж Ронні Бруксбенк, з'явився на світ у лікарні Портленда, вагою 3,22 кілограми. Там народився і його старший брат Август.

Сьогодні син принцеси Йоркської та Джека Бруксбенка святкує свій перший день народження. Ми зібрали для вас кілька милих фотографій хлопчика, знімками якого принцеса Євгенія зрідка, але ділиться зі своїми підписниками в Instagram.

"Принцеса Євгенія та містер Джек Бруксбенк раді повідомити про народження їхнього сина Ернеста Джорджа Ронні Бруксбенка", — саме так підписала пара першу опубліковану фотографію новонародженого Ернеста навесні 2023 року.

Ернест Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

У третій день народження її старшого сина Августа, Євгенія опублікувала фото із двома синами. Вона обіймає своїх хлопчиків і усміхається на кадр.

Принцеса Євгенія із синами Августом та Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

А у свій день народження в березні принцеса запостила ще одне фото з молодшим сином, написавши, що її сини – найкращий подарунок для неї.

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Маленький Ернест та його старший брат Август, будучи онучними племінниками короля Чарльза, не мають титулів. Але інтерес публіки до синів принцеси Йоркської не менший, ніж до решти королівських дітей.

Ймовірно, сьогодні принцеса Євгенія ще поділиться новим знімком із сином-іменинником.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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